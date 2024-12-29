الأحد 29 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

أول تعليق من البيئة بعد حادث هجوم قرش في مرسى علم

سمكة قرش
سمكة قرش

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قرارا برفع حالة الاستعداد والمتابعة اللحظية بمحميات البحر الأحمر لمتابعة حادث هجوم سمكة قرش بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة بمنطقة شمال مرسى علم مع تشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية للوقوف على أسباب الحادث.   

حادث هجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسى علم 

وكانت وزارة البيئة قد تلقت بلاغا بتعرض ٢ من الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسى علم مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر وتم إيداعهما مستشفي بورتو غالب.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد علي أن التعامل مع الحادث يتم في إطار الإجراءات العاجلة لوزارة البيئة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، حيث سيتم إغلاق المنطقة ومنع السباحة من منطقة السقالات لمدة يومين اعتبارا من غدا الإثنين وخاصة في ظل وجود تعليمات مشددة مسبقة تم نشرها بمنع السباحة من على السقالات، وسيتم إجراء المتابعة لمراعاة استقرار الأوضاع في موقع الحادث ومناطق المسح المستهدفة. 

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