مصر تقدم تقرير الشفافية الأول للتغيرات المناخية إلى الأمم المتحدة (صور)

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر (1BTR)، ويأتي هذا التقرير في إطار التزام مصر باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ويهدف إلى تقييم جهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية.

تقرير شامل يغطي جوانب متعددة

ويشمل التقرير حصرًا دقيقًا للانبعاثات الكربونية الصادرة من مختلف القطاعات في مصر، وتقييمًا للتقدم المحرز في تنفيذ خطط مصر للحد من هذه الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ، كما يسلط التقرير الضوء على الدعم الذي تحتاجه مصر لتنفيذ هذه الخطط، سواء كان هذا الدعم ماليًا أو تكنولوجيًا أو في مجال بناء القدرات.

أهمية التقرير على المستويين الوطني والدولي

وأكدت وزيرة البيئة أهمية هذا التقرير على المستويين الوطني والدولي، حيث يساهم في توفير بيانات دقيقة تساعد صناع القرار على وضع سياسات فعالة لمواجهة التغيرات المناخية، كما يعزز التقرير من شفافية مصر في مجال المناخ، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء، ويظهر التقرير التزام مصر بالعمل المناخي الدولي ويعزز التعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال.

الموافقة على تقديم التقرير للأمم المتحدة.

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قبل نهاية ديسمبر الجاري، على أن يتم تقديم النسخة النهائية في مارس المقبل بعد مراعاة كافة الملاحظات.

جهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية

ويشكل هذا التقرير خطوة مهمة في مسيرة مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ. وتؤكد مصر من خلال هذا التقرير على التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق مستقبل مستدام لكوكبنا.

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