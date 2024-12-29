الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر تقدم تقرير الشفافية الأول للتغيرات المناخية إلى الأمم المتحدة (صور)

وزيرة البيئة ياسمين
وزيرة البيئة ياسمين فؤاد

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر (1BTR)، ويأتي هذا التقرير في إطار التزام مصر باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ويهدف إلى تقييم جهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية.  

تقرير شامل يغطي جوانب متعددة

ويشمل التقرير حصرًا دقيقًا للانبعاثات الكربونية الصادرة من مختلف القطاعات في مصر، وتقييمًا للتقدم المحرز في تنفيذ خطط مصر للحد من هذه الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ، كما يسلط التقرير الضوء على الدعم الذي تحتاجه مصر لتنفيذ هذه الخطط، سواء كان هذا الدعم ماليًا أو تكنولوجيًا أو في مجال بناء القدرات.  

أهمية التقرير على المستويين الوطني والدولي

وأكدت وزيرة البيئة أهمية هذا التقرير على المستويين الوطني والدولي، حيث يساهم في توفير بيانات دقيقة تساعد صناع القرار على وضع سياسات فعالة لمواجهة التغيرات المناخية، كما يعزز التقرير من شفافية مصر في مجال المناخ، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء، ويظهر التقرير التزام مصر بالعمل المناخي الدولي ويعزز التعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال.
الموافقة على تقديم التقرير للأمم المتحدة.  

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قبل نهاية ديسمبر الجاري، على أن يتم تقديم النسخة النهائية في مارس المقبل بعد مراعاة كافة الملاحظات.  

جهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية

ويشكل هذا التقرير خطوة مهمة في مسيرة مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ. وتؤكد مصر من خلال هذا التقرير على التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق مستقبل مستدام لكوكبنا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد التغيرات المناخية الاستثمارات الخضراء انبعاثات الكربون جذب الاستثمارات تقرير الشفافية تغير المناخ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية اثار تغير المناخ اتفاقية الأمم المتحدة اتفاق باريس

مواد متعلقة

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي بولاق الدكرور (صور)

بيزنس القمامة.. كنوز فى الشوارع.. 26 مليون طن سنويا إنتاج مصر من «الزبالة».. إعادة التدوير تحول منشية ناصر إلى نموذج ناجح

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المعاهد الأزهرية بالجيزة 30 ديسمبر، الجداول كاملة

موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالهرم، الجداول كاملة

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 18 يناير، الجدول بالكامل

بشكل مؤقت، بدء انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة وهذا موعد عودتها

الجيزة تغلق 15 منشأة صحية مخالفة تدار بدون ترخيص

الجيزة تفتتح لجان فتوى جديدة لتلبية احتياجات المواطنين، اعرف أماكنها

ads

الأكثر قراءة

مصادر: استعدادات مكثفة للإعلان عن تدشين حزب سياسي جديد خلال ساعات

مقطع جديد للطائرة الكورية قبل تحطمها يكشف شيئًا غريبًا يدخل في المحرك (فيديو)

أقوى 15 قرارًا جمهوريًا في 2024

تحويل جريمة الزنا من الشكوى إلى البلاغ يثير الخلاف بجلسة النواب

رغد صدام حسين تكشف سر الأدوية المهدئة قبل ساعات من إعدام والدها ومناشدة بابا الفاتيكان

تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الأربعاء المقبل، وهذا موعد عودتها

وصية زوج الفنانة نشوى مصطفى قبل وفاته

أسعار الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

5 لاعبين يصلون إلى +200 هدف آخر عشرة مواسم بالدوريات الكبرى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، هؤلاء يئسوا من رحمة الله ولهم عذاب أليم (فيديو)

ما فضل شهر رجب في شريعة الإسلام؟ الإفتاء توضح

«هيهات هيهات لما توعدون»، دقة البلاغة القرآنية في تهديد ووعيد الكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية