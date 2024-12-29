وزير التموين: تنظيم معارض أهلًا رمضان بأسواق اليوم الواحد (فيديو وصور)

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوص على أن يكون سوق اليوم الواحد لمدة يومين بدلًا من يوم واحد، واستمرار الدعم والتعاون المستمر بين المحافظات وبعضها والحكومة والقطاع الخاص، والذي ينعكس على انخفاض الأسعار بتلك الأسواق.

وأكد وزير التموين أنه سيتم تنظيم معرض أهلا رمضان داخل سوق اليوم الواحد، بحلول شهر رمضان الكريم، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

وتأتي مبادرة أسواق اليوم الواحد في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية نجاح مشروع أسواق اليوم الواحد بجميع المحافظات التي أقيمت بها، مشيرة إلى أن سوق اليوم الواحد بالجمالية هو السوق السادس بمحافظة القاهرة، تمهيدا لتعميمه على كافة المحافظات.

جاء ذلك خلال افتتاح افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، بحضور وزير التموين الدكتور شريف فاروق، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن طرح كراتين رمضان بأسعار الجملة تتضمن سلع متنوعة، وأقل سعرا من شراء تلك السلع بمفردها.

وأشارت إلى حرص القيادة السياسية على توفير السلع بأسعار مناسبة، للقضاء على الإحتكار، واستقرار الأسعار، وهو الهدف الأساسي لأسواق اليوم الواحد، مشيدة بتعاون الوزارات مع بعضها البعض ومع القطاع الخاص.

توفير السلع الاساسية واللحوم بأسواق اليوم الواحد

ويأتي هذا السوق كخطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية ويسهم السوق في تحقيق التوازن السعري، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها.

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