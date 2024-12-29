بيزنس القمامة.. كنوز فى الشوارع.. 26 مليون طن سنويا إنتاج مصر من «الزبالة».. إعادة التدوير تحول منشية ناصر إلى نموذج ناجح

فى عالم يعج بالثروات التقليدية تبرز ظاهرة غريبة؛ وهى تحول القمامة من مصدر إزعاج إلى منجم للثروة. ففى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه العديد من المجتمعات، وجد البعض فى أكوام النفايات فرصة للبقاء على قيد الحياة، بل وتحقيق أرباح مالية طائلة، ولكن خلف هذا الواقع، تكمن قصة معقدة تتداخل فيها جوانب اجتماعية واقتصادية وبيئية.

تتمثل فكرة تحويل القمامة إلى ثروة فى إعادة تدوير المواد القابلة لإعادة الاستخدام مثل البلاستيك والزجاج والألومنيوم والورق. يتم جمع هذه المواد من القمامة وبيعها إلى المصانع التى تعيد تصنيعها، مما يوفر مادة خام أقل تكلفة ويقلل من الضغط على الموارد الطبيعية.

وفى قلب أحياء القاهرة العشوائية، وفى خضم أكوام القمامة المتراكمة، تبرز قصة نجاح فريدة من نوعها، حيث تحولت الزبالة من مصدر للاشمئزاز إلى ثروة قومية.

وتعتبر منشية ناصر نموذجًا مصريًا ناجحًا فى مجال إعادة تدوير القمامة، حيث تنتشر فيها مئات الورش التى تعمل على تحويل النفايات إلى منتجات قابلة للاستخدام. ففى هذه المنطقة الفقيرة، وجد أهالى الزرايب سبيلًا للعيش الكريم من خلال استغلال ما يعتبره البعض قمامة، وتحويله إلى مصدر دخل ثابت.

وأوضح الدكتور صلاح محمد، خبير بيئي، أن رحلة إعادة التدوير تبدأ بجمع النفايات من الشوارع والأزقة، ثم يتم فرزها وتنظيفها وتجهيزها لإعادة التدوير. فمثلًا، يتم تحويل الزجاج إلى خرز يستخدم فى صناعة العديد من المنتجات، بينما يتم تحويل البلاستيك إلى ألياف تستخدم فى صناعة الملابس والأثاث، والكرتون مثلًا يتم كبسه وإرساله إلى مصانع الورق.

وأضاف الاستشارى البيئى أن الاستثمار فى مجال إعادة التدوير هو استثمار فى المستقبل، فإعادة تدوير النفايات توفر مليارات الدولارات على الدولة، وتساهم فى خلق فرص عمل جديدة، وتحافظ على الموارد الطبيعية، كما أنها تساهم فى تحسين جودة الحياة، وتقليل التلوث، والحفاظ على البيئة.

ولفت محمد إلى أنه توجد العديد من القصص الملهمة لرواد أعمال مصريين نجحوا فى تحويل النفايات إلى ثروة. فهناك شاب مصرى قرر أن يستغل موهبته الهندسية فى خدمة البيئة، فأنشأ شركة متخصصة فى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، واستطاع استخراج معادن ثمينة مثل الذهب والفضة والنحاس من اللوحات الإلكترونية المستعملة، مما حقق له نجاحًا باهرًا وأصبح نموذجًا يحتذى به فى مجال ريادة الأعمال المستدامة.

وفى محافظة الإسماعيلية، هناك شاب مصرى آخر يعمل على تحويل القمامة إلى طاقة بديلة، فأنشأ شركة متخصصة فى جمع وفرز النفايات، ويسعى لبناء مصنع لتدويرها وتحويلها إلى وقود حيوي، مما يساهم فى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضح الدكتور صلاح محمد أن الإحصائيات تشير إلى أن مصر تنتج سنويًا كميات هائلة من النفايات، حيث تصل إلى حوالى 26 مليون طن سنويًا، وتتركز المشكلة بشكل خاص فى العاصمة القاهرة التى تنتج وحدها نحو 5.9 مليون طن من النفايات سنويًا. وعلى الرغم من هذه الكميات الهائلة، فإن نسبة إعادة التدوير وصلت إلى 26.6%، لكن هذا يعنى أن الغالبية العظمى من النفايات يتم التخلص منها بطرق غير صحية، مثل الدفن فى مكبات عشوائية أو الحرق، مما يؤدى إلى تلوث البيئة والمياه الجوفية وانتشار الأمراض، وتمتلك مصر ٢٨ مصنعا لإعادة التدوير ويجرى العمل على زيادة هذا العدد إلى 56 مصنعا، كما أن هناك ٣٫٢ مليون وظيفة محتملة بحلول ٢٠٣٠ فى مجال التدوير.

ومن جانبه، كشف مصدر بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، فضل عدم ذكر اسمه، أن “الزبالين” يلعبون دورًا حيويًا فى عملية جمع ونقل النفايات فى مصر، حيث يقومون بجمع آلاف الأطنان من النفايات يوميًا. ومع ذلك، يعانى هؤلاء العمال من ظروف عمل صعبة للغاية، حيث يتعرضون لمخاطر صحية وبيئية، كما يعانون من نقص فى التقدير الاجتماعى والاقتصادي.

ويرى المصدر أن الزبالين يتمتعون بخبرة واسعة فى مجال إدارة النفايات، وأنهم قادرون على المساهمة بشكل فعال فى حل مشكلة القمامة فى مصر، بشرط توفير الدعم اللازم لهم وتزويدهم بالمعدات والتقنيات الحديثة.

وعلى جانب آخر، لفت المصدر إلى أن هناك العديد من المخالفين الذين يحاولون تحقيق مكاسب مادية وثراء سريع على حساب صحة المواطنين، وذلك من خلال ضبط مخازن غير مرخصة لإعادة تدوير النفايات الخطرة. فكثيرًا ما يتم ضبط مخازن تحتوى على كميات كبيرة من النفايات الإلكترونية والطبية الخطرة، والتى تحتوى على مواد سامة تؤدى إلى أمراض خطيرة. كما يتم ضبط العديد من المصانع التى تستخدم مواد خام ملوثة فى تصنيع منتجاتها، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على صحة المستهلكين.

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