الأحد 29 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مصر تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا تحطم طائرة جنوب غرب سول

تحطم طائرة كورية،
تحطم طائرة كورية، فيتو

أعربت مصر  عن خالص تعازيها لجمهورية كوريا الصديقة في ضحايا تحطم الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير" أثناء هبوطها بجنوب غرب العاصمة سول يوم ٢٩ ديسمبر، مما أسفر عن سقوط عشرات من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع جمهورية كوريا، حكومة وشعبه، في مواجهة آثار هذا الحادث المروع، ومواساتها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.

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تحطم الطائرة العاصمة سول الضحايا

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