الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يشارك في حفل ختام البرنامج التدريبي حول مُكافحة التهديدات العابرة للحدود

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

 شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم ٢٧ ديسمبر، في حفل ختام البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام «CCCPA» التابع لـوزارة الخارجية المصرية في تشاد.

وجاء ذلك بالتعاون مع وزارتي الأمن والهجرة والعدل وحقوق الإنسان التشادية حول مُكافحة التهديدات العابرة للحدود، والتركيز على مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. 

وحضر حفل الختام من الجانب التشادي السيد عبد الرحمن غلام الله وزير الشئون الخارجية، والسيد الجنرال على أحمد أغبش وزير الأمن والهجرة. 

 

 أشار الوزير عبد العاطي في كلمته إلى أهمية هذا البرنامج التدريبي الذي يعقد لأول مرة في دولة تشاد بهدف تعزيز قدرات الكوادر الوطنية التشادية المعنية بموضوعات إدارة الحدود والهجرة والنزوح ومُكافحة التهديدات العابرة للحدود، مؤكدًا على حرص مصر على نقل الخبرات ودعم قدرات المؤسسات التشادية في مختلف المجالات، وتعزيز الصمود في مواجهة الأعداد المتزايدة للنازحين بسبب النزاعات أو الأنشطة الإرهابية أو الأوضاع الإنسانية خاصة في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على كل من مصر وتشاد، خاصة مع كونهما من أكثر الدول استقبالًا للنازحين من دولة السودان.

 وأكد وزير الخارجية على أهمية التعاون الإقليمي لمعالجة جذور الأزمات وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها مصر في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية على المستويات الإقليمية والدولية، والتي تسعى لتشاركها مع الدول الإفريقية الشقيقة.

 كما شدد على أهمية توثيق التعاون بين مصر وتشاد لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز أطر التعاون المتبادلة لتحقيق تطلعات الشعبين نحو التنمية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج التدريبي يعد نموذجًا للتعاون الثنائي البناء بين البلدين، داعيًا للبناء على نجاحاته وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السودان تشاد مصر وتشاد التعاون بين مصر وتشاد

مواد متعلقة

وزير الخارجية يلتقي السكرتير التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء

وزير الخارجية والهجرة يزور فرع جامعة الإسكندرية في تشاد (صور)

وزير الخارجية يؤكد من تشاد: الأمن المائي المصري أمر لا تهاون فيه

وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في تشاد (صور)

ads

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة و20 رسالة للمصريين

الأهلي يبدأ أولى خطوات ضم زيزو

ماذا ينتظر أصحاب الشهادات الادخارية بالبنوك بعد تثبيت أسعار الفائدة؟

هل يقود كهربا هجوم الأهلى أمام إنبى الاثنين المقبل؟

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد رسالته المسيئة وتهديده بشكوى النادي في الفيفا

تحرك صادم من زيزو لجماهير الزمالك بعد تأخر تجديد عقده

1602 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

ما سبب تسمية شهر الله رجب «مضر» بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

منوعات

المزيد

التلبينة النبوية تتصدر المشهد في المهرجان المصري للزيتون (صور)

تاجر مخدرات يقرر الانتحار أمام الشرطة في بغداد لهذا السبب

أسعار الخضراوات بسوق الجملة في مصر القديمة، انخفاض الطماطم بموسم التخزين (فيديو وصور)

جريئة وتتجاوز الحدود التقليدية، ملابس من الفقاعات البلاستيكية للاحتفال برأس السنة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما سبب تسمية شهر الله رجب «مضر» بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بتدهور الوضع المادي

ما حكم الحصول على جائزة مالية مكافأة على حفظ القرآن الكريم؟

المزيد
الجريدة الرسمية