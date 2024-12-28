شراكة بين الهيئة العربية للتصنيع والوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية"نيريك" (صور)

تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا من الأهداف الإستراتيجية التي توليها الهيئة العربية للتصنيع أهمية خاصة، وتحقق فيها خطوات ناجحة مستمرة من خلال تعزيز التعاون والشراكات وجذب الاستثمارات، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.



في هذا الإطار، تم توقيع بروتوكول للتعاون بين مصنع سيماف التابع للهيئة، والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك".



خلال فعاليات التوقيع ,أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية"نيريك"، مؤكدا أهمية هذا التكامل لتدعيم منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، لما له من انعكاس ايجابي علي الصناعة الوطنية والاقتصاد المصري وتقليل الواردات.

مطالب وزارة النقل بمنتجات متطورة



وأوضح أننا نستهدف تشكيل تحالف مشترك يلبي مطالب وزارة النقل بمنتجات متطورة تحمل شعار "صنع في مصر"، من خلال المشاركة في المشروعات المطلوب توريدها من الوحدات المتحركة ومكوناتها والتي يتم تنفيذها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بما يتوافق مع المعايير الدولية ويخدم خطة الدولة لتوطين الصناعة والمخطط التنموي.



وذكر أن مصنع سيماف الرائد في صناعات السكك الحديدية , نجح في زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع, في صناعة السكك الحديدية ومترو الأنفاق , ومؤخرا حصل بجدارة علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية.

IRIS ) international Railways industrial System )

لافتا أن هذه الشهادة تفتح آفاقا جديدة من الشراكات مع كبري الشركات العالمية وزيادة الفرص التسويقية ودخول أسواق جديدة من خلال الحصول على عقود جديدة دوليا، وجذب الاستثمارات في مجال صناعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكي.

تصميم وتصنيع الوحدات المتحركة



من جانبه، أعرب مهندس كريم سامي سعد عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك" عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة، لافتا الي تميزها بإنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة , فضلا عن خدمة الصيانة وما بعد البيع.



وأضاف أن هذا التعاون سيمثل إضافة كبيرة للإقتصاد المصري، وخصوصا أننا سنعمل علي تصميم وتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق ومكوناتها بفكر وابداع مصري وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع, مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمشروعات التنموية المختلفة.

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