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رئيس مدينة قوص يتفقد المستشفى المركزي في جولة مفاجئة للاطمئنان على سير العمل

رئيس مدينة قوص يتفقد
رئيس مدينة قوص يتفقد المستشفى المركزي

فاجأ حسين الزمقان رئيس مركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، مساء اليوم الأحد، العاملين بمستشفى قوص المركزي، للإطمئنان علي مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، رافقه خلال جولته شوقي عبد السميع مدير إدارة المتابعة بالوحدة.  

تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمترددين

تفقد الزمقان أقسام المستشفى المختلفة موجها القائمين علي المنظومة الطبية بها بضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمترددين، وموصيا طاقم الأطباء والتمريض بحسن استقبال المرضى وحسن معاملاتهم وتقديم الخدمات الطبية لهم علي نحو الذي يلقى رضاهم.  

احالة المتغيبين الي التحقيق 

كما اطمئن رئيس المركز على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم علي الأقسام وفقا لما هو مبين بجداول النبوتجيات، وامر بحصر نسب الحضور والغياب من واقع السجلات واحالة المتغيبين الي التحقيق.

مؤكدًا أن الدولة تهدف إلى توفير خدمة صحية متكاملة لمرضي من خلال النهوض بمنظومة القطاع الصحي ورفع كفاءة المستشفيات بما يعود بالنفع علي المواطنين.

استمع حسين الزمقان رئيس مركز خلال زيارته إلى عددا من المواطنين والمرضى وقام بسؤالهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم والذين أعربوا عن رضاهم.

مؤكدين أن مستوى الخدمات بالمستشفى شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

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