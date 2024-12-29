نقيب المحامين يشهد جلسة أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد غدًا

يرأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، غدًا الإثنين، في تمام العاشرة صباحًا، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد الوارد أسماؤهم في الكشف المرفق، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

مراسم حلف اليمين

وأكدت النقابة ضرورة الالتزام بالزي الرسمي، بدلة كاملة، والكرافتة، وروب المحاماة، ولا يسمح لأي محامٍ بالدخول إلى قاعة الحلف بعد الساعة العاشرة صباحًا.

وترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين الماضي، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد.

أداء قسم المحاماة

وأكد نقيب المحامين، أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد آداء قسم المحاماة يتمتع كل محام بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات اتجاه مهنة المحاماة ونقابة المحامين.

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