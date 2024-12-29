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سياسة

لعدم مخالفتها الدستور، النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصة

النواب يحيل 3 اتفاقيات
النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية للجان المختصة

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة.

إحالة اتفاقيات دولية من مجلس النواب إلى اللجان النوعية 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي تتضمن عدم مخالفة هذه الاتفاقيات للدستور، وأن طريقة إقرارها لا تحتاج إلى الاستفتاء.

تفاصيل تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

 

وجاءت تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن اتفاقيات دولية على النحو التالي:

 

1- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.

 

 اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام

 

2 - طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.

 

تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا 

 

3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.

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