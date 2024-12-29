قصور الثقافة تصدر المجموعة القصصية "لأول مرة" لنجلاء محفوظ

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة قصصية "لأول مرة"، للكاتبة والقاصة نجلاء محفوظ، ضمن سلسلة أصوات أدبية.

المجموعة القصصية لأول مرة

وتتألف المجموعة من 92 قصة قصيرة، وفي القصص ثمة توظيف بنية زمنية متعاقبة، لا ترجع فيها الكاتبة إلى الماضي وإن كانت تستشرف المستقبل أحيانا، حيث ثيمة الحلم شائعة في معظم النصوص، والتي تتوافق مع قصر النصوص وكثافتها وبعدها عن الترهل والاستطراد.

ومن قصص المجموعة "اكتشاف، أثق بذلك، تهدید، طيران، السر، اشتیاق، مملكته، بشغف، ابتسامة، استراحة محارب، الحلم، رهان، ليس الآن، قابيل، قسوة، لأول مرة، احتضان، أمي"، وغيرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.