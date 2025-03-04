فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، محطات في حياة عثمان بن عفان

قال الله تعالى: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا". [الفتح: 29].



وقال أيضا: "وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ". [الحشر: 9].

وقال: "وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ". [التوبة: 100].

فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم، أوَّل وأفضلُ مَن دَخَل فيه من هذه الأمة، ولهم منه أوفرُ حظٍّ، وأكملُ نصيب.



وقال الله سبحانه وتعالى: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت".. وقال أبو بكر، رضي الله عنه: "ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته".

في هذه الحلقات نستعرض فضائل ومناقب الصحابة وآل البيت، رضي الله عنهم.

محطات في حياة عثمان بن عفان

هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي، الأموي.

أمير المؤمنين، ذو النورين. وأمه أروى بنت كريز، وجدته لأمه عمة رسول الله، صلى الله عليه وسلم.



وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وثالث الخلفاء الراشدين.



ولد سنة 576م أي ما يوافق عام 47 قبل الهجرة.

كان، رضي الله عنه، حسن الشكل، حسن الوجه، كريم الأخلاق، ذا حياء كثير، وكرم غزير.

إسلامه

أسلم، رضي الله عنه، على يدي أبي بكر الصديق.

ولما أسلم عثمان، أخذه عمه الحكم فأوثقه رباطا، وقال: ترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟! والله؛ لا أحِلُّك أبدا حتى تدع ما أنت عليه، فقال عثمان: والله؛ لا أدعه أبدا ولا أفارقه، فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه.

هجرته

هاجر إلى الحبشة أول الناس، ومعه زوجته رقية بنت سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد إلى مكة.

وهاجر إلى المدينة، فلما كانت وقعة بدر انشغل بتمريض ابنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأقام بسببها في المدينة، فضرب له رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، بسهمه منها وأجره فيها.

فلما توفيت رقية زوَّجه رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، بأختها أم كلثوم، فتوفيت أيضا في صحبته.

وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا أخرى لزوجناها بعثمان.

بيعة الرضوان وصلح الحديبية

وفي قصة بيعة الرضوان وصلح الحديبية، اختار الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، عثمان؛ لمكانته عند قريش وأهلها، وبعثه إليهم سفيرًا يخبرهم بنوايا المسلمين في أداء نُسك العمرة، والطواف بالبيت.

وأمره أن يدخل إلى رجالٍ مؤمنين ونساءٍ مؤمنات في مكّة، ويُبلغهم بنصرة الله تعالى لدينه، ولنبيّه، وللمسلمين، فدعا قريش إلى الإسلام حسب وصية النبيّ، صلى الله عليه وسلم، إلّا أنّهم رفضوا، وسَمَحوا لعثمان بأن يطوف بالكعبة وحده، فأبى إلا أنْ يطوف مع سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، أوّلًا، فاحتجزوه أسيرًا عندهم؛ إِمعانًا منهم في الرفض، والعتاد.

وطالت غيبة عثمان حتى أُشِيع خبر مقتله.

ووصلت شائعة مقتل عثمان إلى الرسول، صلّى الله عليه وسلّم، فدعا صحابته، وتناقش معهم، حتى تمّت البيعة على الجهاد في سبيل الله؛ إعلاءً لكلمة الحقّ والدين، فأخذ الصحابة يبايعون رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، على الموت في سبيل الله.

وبهذا كان عثمان بن عفان سفير الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، لقريش في صلح الحديبية سببًا في بيعة الرضوان.

شارك عثمان في معركة أحد، وفر يومئذ فيمن تولى، وقد نص الله تعالى على العفو عنهم.

كما شهد الخندق والحديبية، وبايع عنه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يومئذ بإحدى يديه.

وشهد خيبر وعمرة القضاء، وحضر الفتح وهوازن والطائف وغزوة تبوك.

له من الموقف العظيمة فقد سطر رضي الله عنه آيات التضحية، والبذل والعطاء للأمة لأجل إعلاء راية الإسلام.

لما قدم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال، صلى الله عليه وسلم: "من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين، بخيرٍ له منها في الجنة"، فاشتراها من صلب ماله.

جيش العسرة

ومن أعظم ما سطر له موقفه في تجهيز جيش العسرة، حيث كان مثالا عظيما في الإنفاق والبذل، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك اليوم: “ماضر عثمان ما فعل بعد اليوم”.

قال الزهري: جهز عثمان بن عفان جيش المسلمين في غزوة تبوك بتسعمائة وأربعين بعيرًا وستين فرسًا.

أما عبادته، فقد كان صوامًا قوامًا، قال ابن عمر في قول الله تعالى: "أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه" ذاك عثمان.

ومن أقواله العظيمة التي تدل على ورعه وتقواه، أنه كان يقول: ما زنيت ولا سرقت، لا في جاهلية ولا في إسلام.

وحج مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع.

وصحب أبا بكر ثم عمر فأحسن صحبتهما.

وبويع عثمان بالخلافة بعد الشورى التي تمت بعد وفاة عمر بن الخطاب في مستهل شهر المحرم، سنة 23هـ/ 644م، وعمره 68 عامًا، واستمرت خلافته 12 عامًا، إلا 12 يوما.

كما أنشأ أول أسطول بحري إسلامي لحماية الشواطئ الإسلامية من هجمات البيزنطيين.

كما قام بتوسعة المسجد النبوى، وتوسعت فتوحات المسلمين، ووصلت إلى مشارق الأرض ومغاربها.

جمع القرآن الكريم

وكان من أهم إنجازاته جمع كتابة القرآن الكريم الذي كان قد بدء في جمعه في عهد أبي بكر، وجمع القرآن الكريم في مصحف مكتوب برسمه إلى الوقت الحالي.

بعد أن انتشر الإسلام في عهده في بلاد كثيرة، وتفرق الصحابة مما أدى إلى ظهور قراءات متعددة، وانتشرت لهجات مختلفة، فكان الخوف من اختلاف كتابة القرآن وتغير لهجته، فجمع عثمان المسلمين على لغة قريش أي لهجة قريش وهي لهجة العرب.



ويكتب القرآن بلسان العرب، ويسمى "مصحف عثمان" أو المصحف الإمام.

الفتنة الكبرى واستشهاده

بدأت أحداث الفتنة الكبرى في النصف الثاني من ولايته وأدت إلى استشهاده ومقتله، عن عمر تجاوز 82 سنة.

وكان ذلك في يوم الجمعة الموافق 18 من شهر ذي الحجة سنة 35هـ، ودفن في البقيع بالمدينة المنورة.



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