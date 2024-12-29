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موعد الإعلان عن امتحانات وظائف عمال مسجد بوزارة الأوقاف

وظائف وزارة الأوقاف
وظائف وزارة الأوقاف لعام 2024، فيتو

يتساءل العديد من المتقدمين لوظائف عمال مسجد بوزارة الأوقاف حول موعد الإعلان عن الامتحانات والمقبولين مبدئيًا  لوظائف عمال مسجد بوزارة الأوقاف لعام 2024

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، موعد الإعلان عن الامتحانات والمقبولين مبدئيًا  لوظائف عمال مسجد بوزارة الأوقاف لعام 2024

 

موعد الإعلان عن الامتحانات والمقبولين مبدئيًا  لوظائف عمال مسجد 

 

وحول موعد الإعلان عن الامتحانات والمقبولين مبدئيًا  لوظائف عمال مسجد بوزارة الأوقاف لعام 2024، أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه فيما يتعلق بالقبول المبدئي وموعد الامتحان للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل، سيقوم الجهاز بإعلان الموعد لاحقًا ومن المتوقع الإعلان عنها في يناير المقبل 2025.

 

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

 

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ينشر إعلان المسابقات للوظائف على بوابة الوظائف الحكومية والتي تعد الآلية الحكومية الوحيدة لنشر الإعلانات في الجهاز الإداري للدولة

ويأتي الإعلان على البوابة في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقًا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.

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