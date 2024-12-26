الخميس 26 ديسمبر 2024
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ظهرت الآن، نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لوظائف بالهيئة العامة للأبنية التعليمية

بوابة الوظائف الحكومية،فيتو
بوابة الوظائف الحكومية،فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لخوض مسابقة شغل وظائف عن طريق التعيين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، اليوم الخميس، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية 


ومن المقرر أن يتيح الجهاز التظلم للمتقدمين لوظيفة سائق بدءا من غدًا الموافق 27 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوعين على موقع البوابة أيضا، بينما سيتم تحديد موعد الامتحان الشفوي للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني لوظائف المهندسين والفنيين في وقت لاحق، كما سيحدد موعد التظلم أيضًا لهؤلاء المتقدمين عقب إعلان نتيجة الامتحان الشفوي.

 

الوظائف المعلن عنها بالمسابقة

والوظائف المعلن عنها بالمسابقة هي:- 
- عدد 168 في وظيفة مهندس ثالث بمختلف التخصصات و20 في وظيفة فني هندسي رابع في العديد من المحافظات وهي القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأقصر.

 

وظائف سائق بهيئة الأبنية التعليمية 


- عدد 25 في وظيفة سائق خامس في محافظات القاهرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والجيزة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وجنوب سيناء، والأقصر، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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