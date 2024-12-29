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رياضة

طارق قنديل يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي إلى الجزائر

طارق قنديل
طارق قنديل

حرص طارق قنديل عضو مجلس ادارة النادي الأهلي والمكلف برئاسة بعثة فريق الكرة إلى الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد الجمعة المقبل على التواصل مع سفارة مصر فى الجزائر من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة برحلة بطل افريقيا لخوض مباراة الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

مجلس الأهلي يجتمع عصر اليوم 

كما يجتمع مجلس ادارة النادي الاهلي فى الرابعة عصر اليوم لمناقشة العديد من الملفات الرياضية والادارية والتي يأتي علي راسها مناقشة ازمة عقوبة محمد سراج الدين عضو مجلس ادارة النادي الاهلي والتى صدرت امس وتمثلت فى حرمانه من ممارسة النشاط الرياضى لمدة 3 شهور كما يناقش المجلس ملف ستادا الاهلي الجديد وذلك قبل الاجتماع عقب جلسة الويم مع شركة الاهلي للمنشأت الرياضية.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للاهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم استعدادا لمواجهة انبي المحدد لها غدا.

يختتم اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، استعدادا لمواجهة إنبي غد الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

وفاز النادي الأهلي مؤخرًا على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وسجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تنطلق مباراة الاهلي وانبي فى الخامسة مساء غدا الاثنين على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.


 

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