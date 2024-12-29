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رياضة

محمد صديق: أي لاعب يتمنى الانضمام للأهلي ومحظوظ باللعب مع جوزيه

محمد صديق، فيتو
محمد صديق، فيتو

تحدث محمد صديق، لاعب الزمالك والأهلي السابق، عن بداية مسيرته مع كرة القدم.

وقال صديق في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: تأسست على يد الكابتن حلمى طولان وأنا محظوظ بذلك، وكابرال من أعظم مدربي الزمالك ونجح فى بناء فريق قوي.

سبب رحيل محمد صديق عن الزمالك

وأضاف: قضيت 4 مواسم فى الزمالك وحققت بطولات كثيرة، ورحلت عن الأبيض بسبب عدم الاستقرار الفني والإداري.

وتابع: وقعت للمقاولون بعد الرحيل عن الزمالك، وحسام البدري طلب ضمي للأهلي من المقاولون.

وأكمل: لم ألعب أساسيًا فى بداياتي مع الأهلي، وإصابة عماد النحاس وأحمد السيد ساهمت فى ظهوري بشكل أساسي مع الأهلي.

وواصل: الاستقرار الفني والإداري والمالي متواجد فى الأهلي بصفة منتظمة، وأنا محظوظ باللعب مع جيل مانويل جوزيه، وأي لاعب يتمنى اللعب للأحمر.

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