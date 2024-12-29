أبرزها الزمالك ضد الاتحاد، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد عدد من المباريات القوية في افتتاح الجولة الـ19 لبطولة الدوري الإنجليزي وافتتاح الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود ضد طلائع الجيش - 5 مساء - OnTime Sports.
الزمالك ضد الاتحاد السكندري - 8 مساء - OnTime Sports.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي - 4:30 مساء - beIN Sports HD 1.
توتنهام ضد وولفرهامبتون - 5 مساء - beIN Sports HD 2.
ايفرتون ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء - beIN Sports HD 3.
كريستال بالاس ضد ساوثهامبتون - 5 مساء - beIN Sports HD 4.
فولهام ضد بورنموث - 5 مساء - beIN Sports HD 5.
وست هام ضد ليفربول - 7:15 مساء - beIN Sports HD 1.
دوري القسم الثاني أ - دوري المحترفين
الداخلية ضد القناة - 2:30 مساء
المنصورة ضد بروكسي - 2:30 مساء
منتخب السويس ضد طنطا - 2:30 مساء
المقاولون ضد لافيينا - 2:30 مساء
الاتصالات ضد كهرباء الإسماعيلية - 5 مساء
الدوري الإيطالي
أودينيزي ضد تورينو - 1:30 ظهرا - AD SPORTS Premium 1.
نابولي ضد فينيزيا - 4 مساء - AD SPORTS Premium 1.
يوفنتوس ضد فيورنتينا - 7 مساء - AD SPORTS Premium 1.
ميلان ضد روما - 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.
الدوري البرتغالي
ريو آفي ضد ناسيونال ماديرا - 5:30 مساء
فيرنسي ضد فيتوريا جيماريش - 5:30 مساء
سبورتنج براجا ضد كازا بيا - 8 مساء
سبورتينج لشبونة ضد بنفيكا - 10:30 مساء
الدوري المغربي
أولمبيك آسفي ضد المغرب التطواني - 5 مساء - Arryadia
الشباب الرياضي السالمي ضد الدفاع الحديدي - 5 مساء - Arryadia
الجيش الملكي ضد شباب المحمدية - 7 مساء - Arryadia
نهضة بركان ضد الرجاء المغربي - 9 مساء - Arryadia
الدوري التونسي
الاتحاد المنستيري ضد الملعب التونسي - 3 مساء
الأولمبي الباجي ضد النجم الرياضي بالمتلوي - 3 مساء
قوافل قفصة ضد النجم الساحلي - 3 مساء
الصفاقسي ضد الترجي - 3 مساء - El Watania.
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