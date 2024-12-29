الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الوداد المغربي يخسر أمام المغرب الفاسي برباعية في الدوري بعقر داره

الوداد المغربي، فيتو
الوداد المغربي، فيتو

الدوري المغربي، تلقي الوداد خسارة ثقيلة على أرضه أمام ضيفه المغرب الفاسي، بنتيجة 4-1، مساء السبت، في إطار الجولة 16 من عمر الدوري المغربي، على ملعب العربي الزاولي.

أهداف مباراة الوداد والمغرب الفاسي

وتقدم الوداد عن طريق محمد الرايحي في الدقيقة 21، رغم طرد لاعبه إسماعيل بنقطيب في الدقيقة 11، لكن المغرب الفاسي تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 39 عن طريق كابيلو سيكانيينج.

 

وفي الدقيقة 75، سجل المغرب الفاسي، الهدف الثاني عن طريق محمد البدوي، قبل نجاح حميد أحداد في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82.

وعاد محمد البدوي، ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والرابع للمغرب الفاسي، في الدقيقة 90.

وتجمد رصيد الوداد المغربي عند 24 نقطة في المركز السادس، مقابل 25 نقطة في جعبة المغرب الفاسي خامس الترتيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوداد الدورى المغربى المغرب الفاسي مباراة الوداد والمغرب الفاسي الوداد المغربي

مواد متعلقة

مصدر بالأهلي: بيرسي تاو يقترب من الرحيل إلى الوداد المغربي

مدرب الوداد يتحدث عن صدمته بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
ads

الأكثر قراءة

أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

الزمالك يستقر على رحيل ثنائي الفريق في يناير

السيسي وماكرون يؤكدان أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

كل ما تريد معرفته عن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

عمرو أديب بعد القبض على ابن القرضاوي بلبنان: لازم يجي ويتحاسب

شعبة الاتصالات تكشف أسباب تحرك أسعار الهواتف المحمولة (فيديو)

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في المرحلة الثانوية

السويحلي الليبي يكشف مفاجأة بشأن التعاقد مع كهربا

منوعات

المزيد

إعصار مدمر وحرب أهلية، ليلى عبد اللطيف تتوقع أحداثا غريبة في أمريكا خلال 2025

خبيرة أبراج: 2025 الامتحان السياسي الأكبر في مصر والسيسي يعبر بالبلد لبر الأمان

السعودية تحبط محاولة تهريب 1.3 طن حشيش وأكثر من مليون قرص مخدر

50 % من الفرنسيين يخشون حوادث الطرق في ليلة رأس السنة لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تفوق على الجميع.. محمد صلاح أكثر أجنبي يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الجرجير في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات وتحقيق النجاح

المزيد
الجريدة الرسمية