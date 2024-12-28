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محافظات

إحالة طبيب وطاقم التمريض بوحدة حجازة للتحقيق لهذا السبب

وحدة حجازة، فيتو
وحدة حجازة، فيتو

أجرى حسين الزمقان رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، مرورا مفاجئا على الوحدات الصحية الرئيسية بقري جرجوس والكلاسة وحجازة؛ لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين كونها وحدات تقرر لها العمل بنظام الـ 24 ساعة على مدى اليوم لاستقبال المرضى من أهالي القرية والقري المجاورة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

تقديم خدمة علاجية تليق بالمواطن القنائي

تفقد رئيس المركز حسين الزمقان أقسام الاستقبال والصيدلية وعيادة الأسنان وطب الأسرة والمعمل وغرفة الإسعافات الأولية للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وقد تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بنفسه لاسيما الخاصة بأمصال العقرب والثعبان.

وقرر رئيس المركز إحالة الطبيب بوحدة حجازة وكذا التمريض بوحدة الكلالسة لتحقيق لعدم تواجدهم مؤكدا علي استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية لضبط الأداء ومتابعة سير العمل بالمؤسسات لضمان تقديم خدمة علاجية تليق بالمواطن القنائي.

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