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اقتصاد

أستاذ إدارة أعمال: 1.1 مليار يورو تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج

صناعة الغزل والنسيج،
صناعة الغزل والنسيج، فيتو

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال: إن إهمال صناعة الغزل والنسيج خلال العقود الماضية أدى إلى تراجع زراعة القطن، وفقدان القطن المصري سمعته التاريخية.

 

تكلفة مشروع تطوير الغزل والنسيج في مصر

وأشار غنيم خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن تكلفة المشروع القومي لتطوير الصناعة بلغت 1.1 مليار يورو، منها 640 مليون يورو مخصصة لتحسين التكنولوجيا داخل المصانع.

 

القلاع التاريخية للصناعة في مصر

أوضح غنيم أن مصانع المحلة وكفر الدوار تُعد من القلاع التاريخية للصناعة، وتمثل 85% من اعتمادات المشروع، مع تغطية باقي أنحاء الجمهورية.

 

رفع كفاءة مصانع الغزل والنسيج

أكد غنيم أن المشروع يستهدف رفع كفاءة المصانع، إعادة تشغيلها، وتعظيم الاستفادة من زراعة القطن المصري، كجزء من استراتيجية تطوير الصناعة 2030.

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فرص العمل في قطاع الغزل والنسيج

أوضح غنيم أن المشروع يهدف إلى خلق 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج تعتمد على كثافة العمالة.

 

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمدينة المحلة الكُبرى، بزيارة تفقدية إلى شركة مصر للغزل والنسيج التابعة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

 

شركة مصر للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج
 


وحضر الجولة كل من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية، وعدد كبير من قيادات وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة التابعة لها.

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