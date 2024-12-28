الأنفاق تنظم ورشة بالاسكندرية حول الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع القطار الكهربائي السريع

عقدت الهيئة العامة للأنفاق، جلسة التشاور الخاصة بعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لإنشاء القطار الكهربائي السريع خط ( العين السخنة - مطروح ) وصلة الإسكندرية.

وناقشت الهيئة والشركات المنفذة المزايا البيئية والاجتماعية للمشروع، والدور الاقتصادى له، وتأثيره على البيئة المحيطة خلال السنوات القادمة

على صعيد آخر بدأت الهيئة القومية للأنفاق التسويق العالمي لتشغيل القطار الكهربائي السريع والذى سوف يخدم وينقل يوميا أكثر من 1.5 مليون راكب

تشغيل وإدارة القطار السريع

وأبرز الشركات العالمية المتنافسة على إدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع هى الشركة الإيطالية لإدارة وتشغيل القطارات، والتي تدرس بيانات مشروع القطار السريع المصري تمهيدًا لبدء الدراسات الفنية لتقديم عرض فنى ومالى لإدارة وتشغيل القطار.

وعقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءًا موسعًا، مع ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الإيطالي، وذلك لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالتعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات «النقل الذكي على الطرق ومترو الأنفاق والسكك الحديدية والنقل البحري»، مؤكّدًا التطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.

وزير النقل: نتطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة

وتباحث الجانبان حول المناقشات الجارية حاليا بين وزارة النقل المصرية وشركة سكك حديد إيطاليا لبحث إمكانية قيام الشركة بتقديم عرض لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر وكذلك المباحثات الخاصة بمشاركة شركة سالشيف مع شركة إيرتراك التابعة لهيئة السكك الحديدية المصرية، لإنشاء شركة متخصصة في تجديدات السكك الحديدية، بحيث تقوم الشركة الجديدة بتنفيذ تجديد المسافات المتراكمة والتي تصل إلى 2000 كيلومتر أو إنشاء الخطوط الجديدة، بالإضافة إلى ⁠التعاون مع شركة ميرمك الإيطالية في مجالات السكك المختلفةـ مثل توريد ماكينة فحص السكة وتطوير نظم الإشارات بخط «الفردان - بئر العبد» وأهمية قيام الشركة بإنشاء مصنع كبير لأنظمة الإشارات في مصرـ بهدف توطين مثل هذه الصناعات عالية التكنولوجيا في مصر لتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي بالاضافة إلى جعل مصر مركز إقليمي للشركة في مثل هذه الصناعات.

وأكّد نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الإيطالي على سعادته بتشغيل خط الرورو المصري الإيطالي، الذي يجسد عمق العلاقات بين الجانبين، مؤكّدًا الاهتمام بزيادة حجم التعاون مع وزراتي النقل والصناعة بمصر خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنَّه من المخطط زيارته مصر في الربع الأول من عام 2025، لمتابعة مناقشة موضوعات التعاون المشتركة بين الجانبين.

بدء تركيب قضبان القطار الكهربائي السريع

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل تقريرًا مصورًا لبدء تركيب قضبان شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/العلمين/ مطروح، الامر الذى يكشف تقدم الأعمال فى مشروع القطار الكهربائى وقرب دخوله الخدمة.

وسبق أن نشرت الوزارة تقريرًا مصورًا عن أحدث تصوير جوي لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين/مطروح) يوضح الموقف التنفيذي للمشروع، وطرق شق الجبال في مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع.

شبكة القطارات السريعة

وأوضحت الصفحة أن شبكة القطار الكهربائي السريع التي تغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية) وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى.

كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

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