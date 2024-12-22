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بدء تركيب قضبان الخط الأول للقطار الكهربائي السريع السخنة/العلمين/ مطروح

قضبان القطار السريع
قضبان القطار السريع
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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل تقريرا مصورا لبدء تركيب قضبان شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/العلمين/ مطروح، الامر الذى يكشف تقدم الاعمال فى مشروع القطار الكهربائى وقرب دخولة الخدمة.

 

وسبق أن نشرت الوزارة تقريرا مصورا عن أحدث تصوير جوي لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين/مطروح) يوضح الموقف التنفيذى للمشروع، وطرق  شق الجبال في مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

شبكة القطارات السريعة 

وأوضحت الصفحة أن شبكة القطار الكهربائي السريع التي تغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية) وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات

 

 

 

وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر -...) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير

بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى 

كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة

 

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