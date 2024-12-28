السبت 28 ديسمبر 2024
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كل ما تريد معرفته عن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

الصفين الأول والثانى
الصفين الأول والثانى الابتدائى
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يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن موعد تقييمات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025.

 

تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي

وتنطلق تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائي في  29 ديسمبر  بشكل مبدئي حتى 5 يناير مع استمرار الدراسة للطلاب داخل المدارس، على أن يتم تقييم نهائى من 16 حتى 23 يناير المقبل.

 

ضوابط ومواعيد تقييمات الفصل الدراسي الأول

حددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط ومواعيد تقييمات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 /2025 لكلٍّ من الصف الأول والثاني الابتدائي.

أرسلت الإدارة المركزية  للتعليم الابتدائي، خطابًا رسميًا للمديريات التعليمية، بشأن تقييمات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي، للعام الدراسي الجديد.

 

مواعيد تقييمات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء الجهود التي تبذلها بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة، وحرصا من الوزارة على متابعة مستوى الأداء التعليمي لتلاميذ الصفين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسي، وكذلك متابعة معدلات تقدم التلاميذ بهدف رصد نقاط القوى لديهم وتعزيزها والوقوف على نقاط الضعف ومواجهتها.

 

ضوابط تقييم الصف الاول والثاني الابتدائي

وطبقًا للقرار الوزارى رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٤ عند تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن الفصل الدراسي الأول وفق ما ورد بالمادة الرابعة بالقرار الوزاري:

1- (يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثانى من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية - الشفوية - المهارية"). 


2- مع مراجعة نسبة حضور التلاميذ طبقا لما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزاري رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٤ على أن يتم: 
3- تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.
4-تحفيز الطلاب على تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.
5- إحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات حرصًا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ.

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي

حددت الوزارة أنه اعتبار الفترة من ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٤ حتى ٥ / ١ / ۲۰۲٥ مراجعة وتقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي (تقييم مبدئي ).

على أن تعقد التقييمات النهائية اعتبارًا الفترة من ١/١٦/ ٢٠٢٥ حتى ٢٣ / ١ / ٢٠٢٥.

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الثاني الابتدائي الصفين الأول والثاني الإبتدائي الفصل الدراسي الاول وزارة التربية والتعليم
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