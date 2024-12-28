أنغام تستهل حفلها في أبو ظبي بـ "هو أنت مين" (فيديو)

بدأت الفنانة أنغام حفلها في العاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن سلسلة حفلات “ليالي الوثبة”.

واستهلت أنغام الحفل بأغنية “ هو أنت مين” والتي تفاعل معها الحضور بحرارة شديدة.

ياخي الشوق ليك واخدني لفين ومين عنك يرجعني؟ pic.twitter.com/fZoWYt5Pdi — Angham World (@AnghamWorld) December 28, 2024

حفل أنغام في قطر

وفي وقت سابق أحيت أنغام واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في قطر ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وفاجأت أنغام الجمهور خلال الحفل برقصها على المسرح بعزف صولو بشكل مختلف عن كل حفل، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدمت أنغام خلال حفلها الغنائي أغاني ألبومها الجديد تيجي نسيب، كما أنها قدمت عددًا من أغانيها الكلاسيكية ومنها ما جابش سيرتي، سيدي وصالك، كما أنها قدمت أغنية أكتب لك تعهد بشكل مختلف.

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