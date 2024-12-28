الأحد 29 ديسمبر 2024
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رياضة

إصابات رضا سليم المتكررة في الركبة تثير قلق جمهور الأهلي

رضا سليم،فيتو
رضا سليم،فيتو

 كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها النجم المغربي رضا سليم عن إصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة.

وهذه الإصابة ليست الأولى للاعب في الركبة، بل إنه عانى منها من قبل ما يهدد مستقبله مع الفريق الأحمر.

وأعلن الأهلي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها المحترف المغربي بصفوف الأهلي أثبتت إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى.

وخرج رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، قبل نهاية الشوط الأول، متأثرًا بإصابة على مستوى الركبة  وشارك بدلا منه الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

إصابة الركبة المتكررة لرضا سليم

الغريب أن شكوى رضا سليم من الإصابة على مستوى الركبة ليست بجديدة بل تكررت خاصة أن اللاعب اشتكى من نفس الإصابة على فترات منذ انضمامه لصفوف الأهلي.

وأثارت إصابات رضا سليم  المتكررة حيرة جماهير النادي الاهلي التي رجحت أن يكون اللاعب يعاني من إصابة مزمنة.

وكانت تقارير إعلامية مغربية قد كشفت أن رضا سليم خلال تواجده في الجيش الملكي قبل انتقاله للأهلي، وأنّ اللاعب تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة في عام 2021 عبارة عن تشقق في عظام الركبة وكدمة قوية في الرباط الصليبي.

وأكدت التقارير أن رضا سليم لم ينفذ برنامج العلاجي والتأهيلي بالشكل الأمثل وهو ما تسبب في شكوى اللاعب بشكل مستمر من آلام الركبة.

ويسعى الاهلي إلى إيجاد حل لرشح الركبة التي يعاني منها اللاعب منه ثلاث سنوات.

الأهلي قد عرض نتائج الفحوصات أحد أشهر أطباء العظام، الذي هو في الأساس مستشار طبي للنادي بجانب كونسلتو من 3 أطباء آخرين لتحديد طريقة علاجه.

الفريق الطبي بالأهلي يوصي بخضوع رضا سليم لجراحة

فيما كشف مصدر مسئول في النادي الأهلي إلى أن الفريق الطبي أوصى بخضوع اللاعب لجراحة استئصال كلي للجزء المصاب في غضروف الركبة ما يُعني غيابه لفترة تتراوح مابين 4 إلى 6 أشهر.

ونوه المصدر إلى أن الجهاز الإداري بالنادي الأهلي يعمل على إنهاء الإجراءات المتعلقة بسفر اللاعب إلى النمسا وألمانيا؛ للخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية وإجراء جراحة غضروف الركبة.

ارتباك في الاهلي بسبب إصابة رضا سليم 

يذكر أن اللاعب رضا سليم كان من ضمن الأسماء المرشحة للرحيل عن القلعة الحمراء، ويبحث مسئولي النادي الأهلي عن عرض خارجي لتسويق اللاعب، بعدما ابتعد رضا سليم عن التألق مع الأهلي في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع الإدارة للتفكير في إعارته من أجل ضم لاعب أجنبي جديد يقدم الإضافة الفنية المطلوبة للفريق الأحمر.

إصابة رضا سليم أربكت الحسابات داخل الأهلي، بعدما كان التوجه أن يتم إعارته في يناير لأيا من الأندية المهتمة بالتعاقد معه، لاسيما مع وجود عروض من قر والمغرب لضم اللاعب، ولكن الإصابة التي قد تطول إلى 3 أشهر قد تعيق مسألة تسويقه.

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"تواصل الأهلي بالفعل مع وكيل اللاعب للتشاور حول أمر رفعه من القائمة مع حصوله على كافة مستحقاته، على أن يتم حسم الأمر في الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن هناك رغبة في ضم جناح آخر في ميركاتو الشتاء".

اللاعب صاحب الـ 25 عامًا كان شارك مع الأهلي خلال الموسم الجاري في 9 مباريات لم يُسجل أو يصنع أي هدف.

 

 

 

 

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