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رياضة

الأهلي ينهي إجراءات سفر رضا سليم إلى الخارج لإجراء جراحة الغضروف

رضا سليم لاعب الأهلي
رضا سليم لاعب الأهلي

يستعد النادي الأهلي لإنهاء إجراءات سفر رضا سليم لاعب الفريق الي النمسا لإجراء عملية جراحية لعلاج القطع الجزئي بالغضروف الخارجي بالركبة اليسرى.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها بعد غد الاثنين. 

ويختتم غدا الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة إنبي بعد غد الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

وفاز النادي الأهلي أمس الأول على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وسجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تنطلق مباراة الاهلي وانبي فى الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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الأهلي رضا سليم إصابة رضا سليم

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