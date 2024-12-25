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خارج الحدود

قوات قسد: مستعدون للانضمام إلى جيش سوري جديد

قوات سوريا الديمقراطية،
قوات سوريا الديمقراطية، فيتو

أكد  قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي استعداد قواته لحل نفسها والانضمام إلى جيش سوري جديد بقيادة السلطات التي ستتولى الحكم، شريطة ضمان حقوق الأكراد والأقليات الأخرى.

قوات قسد تبدي استعدادها للانضام للجيش السوري  

وقال مظلوم عبدي في  تصريح لصحيفة "تايمز" البريطانية: "نحن ندرك أن هناك وضعا جديدا في سوريا"، مشيرًا إلى أن "حزب الأسد حكم بطريقة ديكتاتورية، وكان حكما مركزيا استبداديا". 

وأضاف عبدي: "ما نريده هو أن تكون سوريا لا مركزية، تقوم على مبادئ ديمقراطية تعددية، مع مجالس محلية تتقاسم بعض الصلاحيات بالتوافق مع السلطة المركزية".

قائد قسد: لن نشكل أي خطر على تركيا

وأكد قائد قوات قسد، أن الأكراد القادمين من الخارج الذين انضموا إلى قواته للدفاع عن البلدات الكردية ضد تنظيم "داعش" باتوا مستعدين للمغادرة، مشددا على التزام قواته بالهدنة رغم الانتهاكات. 

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وقال: "الفصائل التابعة لتركيا لم تحترم الهدنة. نحن نرد على الهجمات ضدنا ونعزز خطوط دفاعنا".

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، أضاف: "لن نشكل أي خطر على تركيا ونحن مستعدون للدفاع عن مناطقنا، لكن ما نسعى إليه هو وقف التصعيد".

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قوات سوريا الديمقراطية قسد سوريا تركيا

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