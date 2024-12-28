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أخبار مصر

في زيارة مفاجئة، وزير الصحة يحيل مدير مستشفى شبرامنت المركزي للتحقيق

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

 

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى شبرامنت المركزي في محافظة الجيزة، وذلك في زيارة مفاجئة، ضمن زياراته التي تهدف إلى متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

سرعة نقل حالة تعاني من نزيف بالمخ إلى رعاية مركزة من خلال خدمة طوارئ الوزارة

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بالإطلاع على دفاتر دخول المرضى، بالإضافة إلى تفقد قسم الطوارئ والاستقبال، حيث وجه بسرعة نقل حالة تعاني من نزيف بالمخ إلى رعاية مركزة من خلال خدمة طوارئ الوزارة، حيث تابع توقيت تسجيل الحالة بمنظومة «رعايات مصر».

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع جولته بتفقد قسم الرعاية المركزة، حيث استمع لمرافقي المرضى للوقوف على شكاويهم وآرائهم في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، بالإضافة إلى تفقد قسم الحضانات، واطلع على معدلات الاشغال، حيث يوجد بالقسم 4 حالات، كما اطلع الوزير  قائم قسم العمليات.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد القسم الداخلي بالمستشفى وتابع نسبة الإشغال، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 86 سريرا، كما حرص على الاستماع لمرافقة حالة تعاني من كسر في القدم، موجهًا بسرعة إجراء التدخل الطبي اللازم لتلك الحالة، مشددًا على سرعة التعامل الفوري مع حالات الطوارئ.

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وتابع «عبدالغفار» أن الوزير قرر إحالة مدير مستشفى شبرامنت المركزي للتحقيق، لما لمسه من قصور في مستوى الخدمة، بالإضافة إلى عدم تواجده في المستشفى وقت الزيارة.

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