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خارج الحدود

الخارجية السورية: نتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع مصر

وزير ةلخارجية السوري
وزير ةلخارجية السوري الجديد،فيتو

كشف وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، اليوم السبت، عن نظرته للعلاقات مع مصر في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

خارجية سوريا الجديدة تتحدث عن العلاقة مع مصر

 

وقال الشيباني إنه يتطلع إلى بناء علاقات استراتيجية مع مصر بناء على احترام سيادة البلدين.

وكتب الشيباني عبر حسابه على منصة إكس: "نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما".

 

عمق العلاقة بين سوريا والدول العربية

كما كتب على المنصة أيضا: "شعرت بامتداد سوريا الإقليمي وعمق العلاقة مع الدول العربية، وستشهد الأيام القادمة تعاونا كبيرا بين سوريا ومحيطها العربي على كافة الصعد؛ لتحقيق تطلعات وآمال شعبنا العظيم في سوريا الجديدة.

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