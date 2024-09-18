تفاصيل الصفقة الاستراتيجية بين مصر والسعودية.. "رأس بناس" تفتح الممرات لعبور الاستثمارات.. وخبير يكشف المكاسب الواعدة من شبه الجزيرة المرجانية

بعد تصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الأيام الماضية حول طرح منطقة "رأس بناس" على مستثمرين محليين وأجانب للاستثمار وتنميتها على غرار صفقة رأس الحكمة، ظهر العديد من التساؤلات حول هذه المنطقة وجداوها الاستثماري في ظل التحفيزات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة.

مخطط استثماري لمنطقة "رأس بناس"

ويأتي إعلان وزير الإسكان عن طرح "رأس بناس" للاستثمار، في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات المختلفة، لمحاولة الخروج من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والوصول إلى استقرار اقتصادي مع توفير العملة الصعبة في البلاد، والتي يأتي في مقدمتها رغبة السعودية في الحصول على الصفقة، وفقا للمهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب الذي أكد أن هناك جدية شديدة من الجانب السعودي في الجانب التفاوضي من أجل الحصول على رأس بناس، وهذا بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء للمملكة والتي تناولت فرص جذب الاستثمارات وتسهيل الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

منطقة رأس بناس، فيتو

ومع تركيز الحكومة على تعزيز الاستثمارات في المناطق الساحلية التي تتمتع بإمكانات اقتصادية واعدة، حرصت الحكومة على وضع خطة استثمارية لمنطقة رأس بناس، والتي تعتبر واحدة من أكثر المناطق السياحية على سواحل البحر الأحمر لتنميتها وجعلها واحدة من أكبر الوجهات السياحية في المنطقة.

معلومات عن منطقة "رأس بناس"

تعد شبه جزيرة "رأس بناس" واحدة من بين أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، حيث تمتد على طول 50 كيلومترا داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس التاريخي، وعلى سواحل البحر الأحمر، وتقع جنوب مدينة مرسى علم وتبعد نحو 350 كيلومترا عن محافظة الأقصر.

تطوير منطقة رأس بناس، فيتو

مميزات منطقة رأس بناس

وتتميز رأس بناس بأنها تضم أكبر مناطق الشعاب المرجانية الطبيعية في مصر، بالإضافة إلى بعض الجزر الصغيرة، وتضم عددا كبيرا من النقاط للغوص ومواقع للشعاب المرجانية، مثل منطقة الشعاب السطايح ومنطقة الشعاب المالك، بالإضافة إلى منطقة بيت الدلافين وبعض الجزر الصغيرة المحيطة بها.

ويأتي هذا الأمر، بالإضافة إلى أن المنطقة تتميز أيضا بمناخ معتدل يميل للدفء على مدار العام، كما تتميز بالتيارات الهوائية المشابهة للزعفرانة، ومن المقرر أن تتضمن المنطقة ميناء ومنطقة سياحية تشبه جزيرة ممتدة داخل البحر، مما يجعلها وجهة سياحية واعدة.

طرح منطقة رأس بناس للتطوير، فيتو

أهمية تطوير منطقة "رأس بناس"

تمثل عملية تطوير منطقة رأس بناس، أهمية كبيرة للحكومة المصرية، وهذا لأنها تتميز بموقعها الجغرافي الواعد، بالإضافة إلى واجهتها البحرية الكبيرة على البحر الأحمر، كما تتمتع المنطقة باحتوائها على "لسان بحرى" متميز طوله 50 كم، مما يجعلها واحدة من أكثر الاستثمارات التي سوف تعمل على انتعاشة الاقتصاد المصري وتحقيق نهضة تنموية كبيرة.

وقال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادي، إن منطقة رأس بناس هي منطقة استراتيجية تقع على البحر الأحمر، ويعتبر تطوير هذه المنطقة جزءًا من رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات في المناطق الساحلية ذات الإمكانات الاقتصادية الكبيرة.

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن استعداد مصر لدخول صفقة تطوير منطقة رأس بناس يمكن أن يكون له تأثيرات اقتصادية مهمة ويعزز ثقة الاستثمار الأجنبي.

منطقة رأس بناس، فيتو

استعداد مصر لدخول صفقة منطقة رأس بناس

وكشف الخبير الاقتصادي عن مدى استعداد مصر لدخول صفقة منطقة رأس بناس، مؤكدا أن الحكومة المصرية تستثمر في البنية التحتية في هذه المنطقة، بما في ذلك تحسين الموانئ، الطرق، والمرافق السياحية، مما يجعلها جاذبة للاستثمارات، وهذا لأن المناطق الساحلية تتصدر اهتمامات الحكومة لجذب المستثمرين.

وتابع: أما بالنسبة للموقع الاستراتيجي، فإن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي على البحر الأحمر، مما يجعلها مركزا هاما للتجارة الدولية، النقل البحري، والنشاطات السياحية، وهذا بالإضافة إلى أنها تأتي ضمن الخطط القومية لتطوير الساحل الجنوبي لمصر، وتطوير مناطق اقتصادية خاصة لزيادة معدلات النمو الصناعي والاستثمار الأجنبي.

الآثار الاقتصادية لتطوير منطقة رأس بناس

وأوضح أن هناك العديد من المكاسب الاقتصادية التي سوف تعود على الاقتصاد المصري من تطوير منطقة رأس بناس، والتي تتمثل في زيادة الاستثمارات الأجنبية، مع تطوير البنية التحتية، مشيرا إلى أن المنطقة ستجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات السياحة، النقل، والصناعة، خاصة في الصناعات المرتبطة بالطاقة.

وأضاف أن من بين المكاسب أيضا، تحفيز التجارة الدولية، وهذا لقرب رأس بناس من الممرات المائية الرئيسية، مما يجعلها منطقة حيوية للتجارة الدولية، ويساهم في زيادة حجم التجارة البحرية لمصر.

وتابع: وتأتي من المكاسب تطوير قطاع السياحة، وهذا كونها منطقة ساحلية رائعة، يمكن أن يؤدي تطويرها إلى تعزيز السياحة، مما يزيد من إيرادات مصر من هذا القطاع، بالإضافة إلى خلق فرص عمل متعددة، مما يعزز النمو الاقتصادي المحلي.

تأثير الصفقة على ثقة الاستثمار الأجنبي

وأشار إلى أن هناك عدة تأثيرات للصفقة على ثقة الاستثمار الأجنبي، يأتي من أبرزها زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار، وهذا لأن تطوير البنية التحتية والمرافق سيجعل من مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، خاصةً في الصناعات اللوجستية والطاقة المتجددة.

وتابع: ويأتي هذا بجانب استقرار اقتصادي طويل الأمد، مما يعمل على تشجيع المستثمرين على الاستثمار لفترات طويلة، مؤكدا أن دخول مصر في صفقة تطوير منطقة رأس بناس يعزز الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، وقد تفوق صفقة رأس الحكمة.