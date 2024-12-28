خليجي 26، اليمن يتقدم على البحرين بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبي البحرين واليمن بنتيجة بتقدم الأخير 1-0، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي خليجي 26.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل للفريقين، فالأحمر البحريني ضمن تأهله وتصدره، بينما خرج المنتخب اليمني من دائرة الصراع على البطاقة الثانية بخسارته مرتين، ليتأجل بذلك بحثه عن فوزه الأول على الإطلاق في البطولة التي خاض فيها حتى الآن 35 مباراة، فتعادل في ست منها وهُزِم في البقية.

وألمح المدرب الكرواتي للبحرين دراغان تالاييتش في المؤتمر الصحافي عقب الفوز على العراق إلى انه قد يريح بعض لاعبيه الأساسيين وإعطاء المجال لوجوه جديدة للمشاركة في اللقاء، وقد يكون من بينها المدافع سيد مهدي باقر وايمانويل فينسنت وجاسم الشيخ والحارس سيد محمد جعفر.

وفي الوقت نفسه، أكد تالاييتش احترامه للمنتخب اليمني الذي قدم مستوى لافتا في مباراتيه أمام العراق ومن ثم السعودية بحسب رأيه.



وفي الجانب الآخر، يأمل مدرب اليمن الجزائري نور الدين ولد في تحقيق نتيجة إيجابية وعدم توديع البطولة برصيد خال من النقاط.



ويفتقد المنتخب اليمني لجهود مدافعه رامي الوسماني لطرده في الثواني الأخيرة من المباراة ضد السعودية.

لكن ولد علي يمتلك عناصر مميزة بقيادة الحارس محمد أمان وقائد الفريق عبدالواسع المطري وعبدالمجيد صباراح وممدوح بن عجاج وناصر محمدوه.

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