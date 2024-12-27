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محافظات

فتش عن التحرش، أول تحرك من النيابة بعد مشاجرة دامية بمستشفى قنا الجامعى

مستشفى قنا الجامعى
مستشفى قنا الجامعى

 أمرت النيابة العامة، بمحافظة قنا، بسرعة إجراء التحريات في واقعة إصابة 3 أشخاص من العاملين داخل مستشفى قنا الجامعي، إثر نشوب مشاجرة بين عامل نظافة وفرد أمن، بسبب تحرش الأول بخطيبة الثاني داخل المستشفى.

 

تفاصيل الواقعة 

 كشفت التحريات إصابة كل من عامل نظافة يبلغ من العمر 22 عامًا، بجرح في يديه، و«م.ع» يبلغ من العمر 22 عامًا، بجرح في الوجه وكسور في يديه وقدميه، فرد أمن بذات المستشفى، و«م.ح» يبلغ من العمر 27 عامًا، بقطع بالأوتار في اليد اليمنى، وحالته الصحية خطيرة، حيث تدخل لفض المشاجرة.

 

تبين أن عامل النظافة تحرش بخطيبة فرد الأمن، فنشبت بينهما المشاجرة، وتدخل زميل الأخير لفض المشاجرة، فأصيب الثلاثة إثر التعدي من عامل النظافة بمشرط طبي داخل مستشفى قنا الجامعي.

 تم نقل المصابين لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر المحضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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