السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 548 محضرًا في حملة مكبرة لإزالة التعديات بقنا

تحرير 548 محضرًا
تحرير 548 محضرًا في حملة مكبرة

 قاد حسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة، رافقه خلالها طاهر عبداللاه رئيس شرطة المرافق، وفراج الوحش نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ومحمد سيد رئيس قسم الإشغالات بالوحدة وجمال عيد رئيس مرفق النظافة بالمدينة.

 

رفع الإشغالات والتعديات بمحافظة قنا 

 بدأت الحملة أعمالها برفع الإشغالات والتعديات بمحيط منطقة المزلقان وميدان البنوك مرورا بميداني أبو العباس والعمري وصولا إلى منطقة السنترال، وأسفرت أعمالها عن تحرير 548 محضرًا موزعة كتالي:( 300 محضر إزالة إدارية، 139 محضر مضبوطات متنوعة، 43 محضر إشغال طريق، 35 محضر تفتيش على رخصة تجارية، محضر 14 رش مياه،17 محضر نظافة).

 

سلسلة الحملات الدورية بقنا

 أشار رئيس المركز حسين الزمقان إلى أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التي تشنها الوحدة المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق للمرور على كافة الشوارع والطرق العامة والميادين لفرض سيادة القانون والتأكد من خلوها من أي مظاهر تؤثر بالسلب على الصورة العامة للمدينة. 

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من حملات بالتنسيق مع الجهات المعنية تستهدف القضاء على كل المخالفات الإدارية والصحية والبيئية داخل المنشآت التجارية وإزالة كل أشكال التعديات والإشغالات على حرم الشوارع والطرق التي تسبب حالة من الإزعاج للسكان بما يضمن للمواطنين  المرور الآمن بالشوارع فضلا عن المحافظة على المظهر العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قنا قوص مدينة قوص

مواد متعلقة

فتش عن التحرش، أول تحرك من النيابة بعد مشاجرة دامية بمستشفى قنا الجامعى

قطع الكهرباء عن قريتين بالكامل في قنا، اعرف الموعد

غدا، قطع الكهرباء عن 20 منطقة بنجع حمادي في قنا

قطع الكهرباء عن قريتين بالكامل في قنا السبت المقبل
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من حمو بيكا على ترحيله إلى سجن برج العرب

بعد وفاته اليوم، معلومات لا تعرفها عن زوج الفنانة نشوى مصطفى

انهيار أجزاء من مبنى مستشفى فى الإسكندرية

تسبب الوفاة.. الصحة تحذر من استخدام هذه الحقنة لعلاج دور البرد المنتشر

ترحيلات القاهرة تسلم حمو بيكا لأمن الإسكندرية، ونيابة الدخيلة تحقق معه بسبب حفل “وش غضب”

مدرب بيراميدز ينفجر غضبا ويلغي مران الفريق بسبب ماييلي وكريم حافظ

أول رد من الزمالك على إنذار سيف الجزيري للنادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة

بعد آخر ارتفاع، أسعار الفراخ اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

دولة تقيم مراسم دينية لحرق جثمان مانموهان سينغ

أمواج عاتية تضرب الساحل الشمالي في بيرو وتتسبب بأضرار جسيمة

روس كوسموس: إطلاق صاروخ "أنغارا" المطور سيحاكي حادثا فضائيا

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير عالميا اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم السبت

الملوخية بـ 10 جنيهات، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

بكام سعر الأرز في السوق اليوم السبت 28- 12- 2024؟

المزيد

انفوجراف

المستندات المطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين "البحوث الإسلامية" يلقى محاضرة للطلاب الوافدين عن مخاطر الإلحاد

دار الإفتاء: الاحتفال برأس السنة الميلادية جائز شرعًا في هذه الحالة

تفسير "إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ".. رئيس جامعة الأزهر يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية