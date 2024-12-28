تحرير 548 محضرًا في حملة مكبرة لإزالة التعديات بقنا

قاد حسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة، رافقه خلالها طاهر عبداللاه رئيس شرطة المرافق، وفراج الوحش نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ومحمد سيد رئيس قسم الإشغالات بالوحدة وجمال عيد رئيس مرفق النظافة بالمدينة.

رفع الإشغالات والتعديات بمحافظة قنا

بدأت الحملة أعمالها برفع الإشغالات والتعديات بمحيط منطقة المزلقان وميدان البنوك مرورا بميداني أبو العباس والعمري وصولا إلى منطقة السنترال، وأسفرت أعمالها عن تحرير 548 محضرًا موزعة كتالي:( 300 محضر إزالة إدارية، 139 محضر مضبوطات متنوعة، 43 محضر إشغال طريق، 35 محضر تفتيش على رخصة تجارية، محضر 14 رش مياه،17 محضر نظافة).

سلسلة الحملات الدورية بقنا

أشار رئيس المركز حسين الزمقان إلى أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التي تشنها الوحدة المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق للمرور على كافة الشوارع والطرق العامة والميادين لفرض سيادة القانون والتأكد من خلوها من أي مظاهر تؤثر بالسلب على الصورة العامة للمدينة.

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من حملات بالتنسيق مع الجهات المعنية تستهدف القضاء على كل المخالفات الإدارية والصحية والبيئية داخل المنشآت التجارية وإزالة كل أشكال التعديات والإشغالات على حرم الشوارع والطرق التي تسبب حالة من الإزعاج للسكان بما يضمن للمواطنين المرور الآمن بالشوارع فضلا عن المحافظة على المظهر العام.

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