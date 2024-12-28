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أخبار مصر

تنفيذ 4 برامج تدريبية لرفع كفاءة 130 متدربا من العاملين بالإدارات المحلية

وزيرة التنمية المحلية،
وزيرة التنمية المحلية، فيتو
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أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، عن انطلاق دورات الأسبوع الـ22 في الخطة التدريبية للمحليات بمركز التدريب بسقارة، غدًا الأحد الموافق 29 /12 /2024 والذي يشهد تنفيذ 4 برامج تدريبية مهمة تساهم في الارتقاء والنهوض بالإدارة المحلية وإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل، وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف من فرص التوظيف والإنتاج.

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية يستفيد منها 124 متدربًا من جميع المحافظات

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وأكدت الدكتورة منال عوض، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية للعام المالي الحالي 2024 /2025 في تدريب موظفي المحليات وتطوير مهاراتهم حتى يؤدوا عملهم باحترافية، وبصورة أكثر إنتاجية، مشيرًة إلى أن الهدف الرئيسي للرؤية التدريبية الجديدة للوزارة هو رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من المحليات، ووسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وزيرة التنمية المحلية: دورة لتأهيل لمديرى مكاتب نواب المحافظين

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، إن دورات الأسبوع الحالي تتضمن الأسبوع الأول لدورة «تأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين (مكين)، بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظة كفر الشيخ، ودورة " المشروعات المتوسطة والصغيرة بمبادرة "مشروعك" بالتعاون مع مبادرة 'مشروعك' بالوزارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك العاملة بالمبادرة، ودورة «تحسين المنظومة البيئية واستغلال الموارد الطبيعية طبقًا لمواصفات الجودة البيئية ISO 14000»، بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، وبرنامج "مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة" والتي يتم تنفيذها بتكليف رئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بالتعاون مع برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة، ويستفيد من تلك الدورات 130 متدربًا من جميع المحافظات.

 دورات تطوير قدرات المحافظات

وأكد الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، استمرار المركز في تنفيذ دورات تطوير قدرات المحافظات تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتحقيق التغيير المطلوب ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتنمية موارد المحافظات الذاتية.

ولفت إلى أن مركز سقارة يستمد استراتيجيته الجديدة للتطوير من رؤية مصر 2030 مستعينة بالأساليب والمنهجيات والممارسات التدريبية العالمية في سبيل تحقيق رؤية وخطة الوزارة الطموحة، في تقديم كافة سبل الدعم لموظفي الإدارة المحلية في ثقل كافة المعارف والمهارات والسلوكيات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم بالشكل الأمثل، وذلك بغرض تحقيق الكفاءة والفعالية المهنية في أدائهم مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يلبي تطلعاتهم وبما يعكس دور الدولة في هذا الجانب.

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