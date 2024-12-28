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حوادث

رفض استئناف حمو بيكا على حكم حبسه شهرين وترحيله لتنفيذ العقوبة

حمو بيكا، فيتو
حمو بيكا، فيتو

رفضت جهات التحقيق بنيابة غرب الإسكندرية الكلية، استئناف مؤدي المهرجانات حمو بيكا على حكم حبسه شهرين وقررت ترحيله لقضاء العقوبة، وذلك بسبب حفلة "وش غضب" التي أقامها حمو بيكا في عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية بدون تصريح. 

وكانت جهات التحقيق بالدخيلة باشرت التحقيق مع حمو بيكا بعد ترحيله من قبل نيابة قصر النيل الي قسم شرطة الدخيلة، على ذمة قضايا بالحبس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وكشف مصدر، أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وصل النيابة الكلية بالدخيلة، للاستئناف على حبسه، " برفقة محام من نقابة المهن الموسيقية، لحضور جلسة التحقيق.

وأوضح المصدر، أن الأحكام التي تم ترحيل مؤدي المهرجانات حمو بيكا بسببها هي اقامة حفلة " وش غضب "  في عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية بدون تصريح بعدما حررت نقابة المهن الموسيقية محضرا ضده. 

وأضاف المصدر، أن الحكم صدر ضد حمو بيكا بالحبس شهرين، وفي عام 2021 تم الاستئناف علي حكم أول درجة، وبعد ذلك تم تأييد الحكم عليه.

وكانت نيابة قصر النيل باشرت التحقيق، مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، وكشفت أنه كان يقود سيارة بها لوحة معدنية غرفة تجارية، في منطقة الزمالك، وبتوقيفه تم اكتشاف صدور أحكام قضائية ضده.

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