100 مليون يورو تنتظر ريال مدريد حال التتويج بلقب مونديال الأندية 2025

يضع ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية ضمن أهدافه الرئيسية خلال عام 2025، بسبب جوائزه المالية الكبرى.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية يعتبر الملكي النادي الأعلى قيمة بين الـ32 فريقا المشاركة في المونديال، وسيحصل على مبلغ ثابت قدره 30 مليون يورو بمجرد مشاركته في البطولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكافآت الميرينجي سترتفع إلى 35 مليون يورو، إذا حقق الفوز في جميع مبارياته خلال مرحلة المجموعات.

وأوضحت أن ريال مدريد إذا وصل إلى نصف النهائي، سيحصد 60 مليون يورو، وسيرتفع المبلغ إلى 80 مليون يورو في حال التأهل إلى النهائي.

وإذا فاز ريال مدريد باللقب، سيحصل على مكافأة إضافية قدرها 20 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن المكافآت المالية في المونديال ترتفع تدريجيا مع تقدم الفريق في البطولة، وإذا تمكن الريال من الفوز باللقب، سيجمع 100 مليون يورو، وهو مبلغ قريب مما حصل عليه بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا.

وأضافت: "يضع الفيفا ريال مدريد في مكانة مختلفة بالمكافآت، بناء على معايير موضوعية، تشمل: تصنيف الفيفا (بالنسبة للأندية الأوروبية يُعتمد الاتحاد الدولي على تصنيف اليويفا)، والقيمة التسويقية، وأسعار حقوق البث التلفزيوني".

ويتصدر ريال مدريد المعايير الثلاثة السابقة على المستوى العالمي.

وتُوج نادي ريال مدريد بجائزة أفضل نادٍ خلال عام 2024، والمقدمة بحفل توزيع جوائز جلوب سوكر المقامة في دبي.

تتويج ريال مدريد بـ5 ألقاب في 2024



ونال المرينجي الجائزة بفضل الأداء الكبير للفريق خلال معظم البطولات التي شارك فيها على مدار العام، حتى توج بخمسة ألقاب من أصل 6 ممكنة في 2024.

وانتزع الملكي بطولة الدوري الإسباني متفوقا على غريمه برشلونة بفارق 10 نقاط، كما توج بالسوبر الإسباني على حساب البارسا، بعد فوز عريض بنتيجة 4-1 في النهائي الذي أقيم بالرياض.

وواصل ريال مدريد نتائجه المميزة بحصد لقب دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على بوروسيا دورتموند في النهائي (2-0)، كما فاز بالسوبر الأوروبي على حساب أتالانتا الإيطالي بنفس النتيجة.

وأخيرا، فاز ريال مدريد بكأس القارات للأندية بعد تخطي باتشوكا المكسيكي في النهائي (3-0).

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