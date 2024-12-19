قائد المنتخب الأمريكي السابق يصدم الأهلي قبل مونديال الأندية

مونديال الأندية، قال جاي ديميريت قلب دفاع نادي واتفورد الإنجليزي والمنتخب الأمريكي السابق، إنه يتطلع حقًّا إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع جاي ديميريت في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "من الواضح أن إنتر ميامي والأهلي من أوائل المباريات المميزة في هذه البطولة، ستكون مواجهة استثنائية، أعتقد أن إنتر ميامي سيكون المرشح للفوز في هذه المباراة".

النادي الأهلي بطل إفريقيا

وأضاف: "لا أعرف الكثير عن الأندية المصرية لكنني أعلم أن النادي الأهلي هو بطل إفريقيا، ولعبت ضد مصر عدة مرات رفقة منتخب أمريكا وما أعرفه عن المصريين أنهم مجتهدون للغاية ويركزون على عملهم بشكل عظيم وبالتأكيد يعملون بشكل جيد معًا كفريق واحد لذا إذا كانت لديهم فرصة للتغلب على إنتر ميامي فسوف يحتاجون إلى هذا النوع من عنصر العمل الجماعي".

وأكمل: "من وجهة نظري، إنها ليست مجموعة صعبة للغاية أعتقد أن بورتو وإنتر ميامي ربما يكونان المرشحين الأقرب للتأهل من هذه المجموعة بالتأكيد".

واستطرد: "هناك بعض الأندية الكبيرة المشاركة في البطولة، أعتقد أن مانشستر سيتي هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بالبطولة رفقة ريال مدريد كما أرشح بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان للمنافسة، أعتقد أن هذين الفريقين سيكونان المرشحان للمنافسة للفوز بالبطولة في النهاية".

واختتم: "أتطلع حقًّا إلى شهر كامل من كرة القدم الرائعة هنا في الولايات المتحدة. وأتطلع أيضًا إلى بطولة رائعة وتصادم كل هذه الثقافات والبلدان في أجواء رائعة لكأس العالم هنا في الصيف".

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