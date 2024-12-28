السبت 28 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

حنين الشاطر وأبطال الحريفة 2 ضيوف “صاحبة السعادة”

أبطال الحريفة 2 مع
أبطال الحريفة 2 مع إسعاد يونس

 تستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة” على قناة “dmc”، يوم الاثنين المقبل المطربة حنين الشاطر.

وتقدم "صاحبة السعادة  خلال الحلقة سهرة خاصة بمناسبة رأس السنة، حيث تشدو حنين الشاطر بالعديد من الأغاني المميزة على مسرح البرنامج.

 

أبطال الحريفة 2 ضيوف إسعاد يونس 

 وفي حلقة يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، تقدم “صاحبة السعادة” سهرة خاصة مع أبطال ونجوم فيلم الحريفة 2 (الريمونتادا)، في حديث عن العمل الذي يعرض في السينمات حاليًا وكواليسه.

يستضيف البرنامج كل من المنتج طارق الجنايني والمؤلف إياد صالح والنجوم نور النبوي وأحمد غزي وكزبره وعبدالرحمن محمد وسليم الترك ونورين أبو سعدة ودونا إمام ومسعد منير.

تفاصيل وأبطال فيلم الحريفة 2

ويشارك في الفيلم كل من: نور النبوي، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، خالد الذهبي، كزبرة، دونا إمام، آسر ياسين، نورين أبو سعدة، سليم هاني، كما ظهر العديد من ضيوف الشرف خلال الفيلم، منهم: أسماء جلال، أحمد فهمي، والفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

وتدور أحداث فيلم الحريفة 2 إطار درامي مشوق يجمع بين الرياضة والصراعات الاجتماعية، مما جعله يحظى بإشادة النقاد والجمهور، ومن المتوقع أن يستمر الفيلم في تحقيق المزيد من الإيرادات خلال الأيام المقبلة، مع ازدياد الإقبال عليه في صالات العرض.

 

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