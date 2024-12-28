رئيس جامعة جنوب الوادي يعقد اجتماعا لمتابعة المشروعات التطويرية بالمستشفيات الجامعية

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا لمتابعة المشروعات التطويرية بمستشفيات قنا الجامعية، وكذلك أعمال الصيانة بمختلف المستشفيات الجامعية للوقوف على ما تحقق ومناقشة معدلات الإنجاز فيها.

جاء ذلك بحضور الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور عرفة محمود مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، والدكتور حسن صافي عضو مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة ، ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة والمستشفيات الجامعية.

عناصر المجتمع الجامعي بقنا

وخلال الاجتماع أكد رئيس الجامعة اهمية التخطيط الاستراتيجي الدقيق لمختلف المشروعات وتحديد الأولويات ومتابعة التنفيذ وتنسيق الجهود بين مختلف عناصر المجتمع الجامعي لتحقيق التكامل مع ضرورة مراعاة المعايير والمواصفات القياسية في كافة المشروعات وضرورة مراعاة عامل الوقت لما تمثله تلك المشروعات والأعمال من إضافة للمستشفيات الجامعية بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية.

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