مخاوف من موت آلاف النازحين في غزة تزامنا مع موجات الصقيع الشديدة

قال مسؤولون فلسطينيون: "الاحتلال يتسبب بأزمة إنسانية مأساوية تهدد بموت آلاف النازحين في غزة بعد اهتراء 81% من خيامهم تزامنا مع موجات الصقيع الشديدة"، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

البرد القارس يفاقم معاناة سكان غزة

والبرد القارس يفاقم معاناة السكان في غزة في ظل العدوان الإسرائيلي والقصف الوحشي لكافة أرجاء القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى نزوح ولجوء أغلب السكان إلى الخيم التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

وأضحى البرد أداة جديدة لقتل الفلسطينيين النازحين من منازلهم جراء الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام على قطاع غزة، خاصة مع الأيام الأولى لدخول فصل الشتاء، واشتداد الأجواء الباردة، مع استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة.

نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان قطاع غزة

وتسببت الحرب بنزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع، ولجوئهم إلى المدارس والخيام التي يتم بناؤها من النايلون، والأقمشة المهترئة، والشوادر التي تدخل لغزة على شكل مساعدات إنسانية، ويعيش معظمهم بمنطقة المواصي القريبة من البحر.

وفاة 5 أطفال جراء مضاعفات البرد الشديد في خيام النازحين بغزة

وخلال الأيام الماضية أعلنت المصادر الطبية في غزة وفاة 5 أطفال جراء مضاعفات البرد الشديد في خيام النازحين، فيما اشتكى النازحون بالخيام من البرودة الشديدة التي يعانونها، خاصة خلال ساعات الليل، في ظل نقص الأغطية واحتياجات التدفئة.

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