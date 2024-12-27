قصة مأساوية بقطاع غزة.. وفاة الطبيب أحمد الزهارنة متجمدا من البرد القارس.. الكواليس تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

قصة مأساوية جديدة جراء إجرام وسادية دولة الاحتلال الإسرائيلي التي لم تترك جرما أو انتهاكا يعاقب عليه كافة القوانين الإنسانية والدولية إلا وارتكبته ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.

إعلان وزارة الصحة بغزة بشأن وفاة الطبيب أحمد الزهارنة، الذي يعمل ضمن طواقمها في مستشفى غزة الأوروبي نتيجة البرد القارس الذي يعاني منه سكان القطاع، أثار حالة من الغضب والحزن على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وزارة الصحة بغزة كشفت الكواليس المأساوية لوفاة الطبيب وأكدت العثور على جثته داخل خيمته في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

⭕️ وفاة الطبيب أحمد الزهارنة، الذي يعمل في مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الصليب الأحمر الميداني نتيجة البرد القارس.



- تم العثور عليه جثة هامدة داخل خيمته في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/YCfOTk4QYW — المؤسسة الفلسطينية للإعلام - فيميد (@FimedAr) December 27, 2024

وقالت ناشطة تدعى أميرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أوتسألون؟!.. لِمَ يرحلون؟!.. لا يرغبون فُتات دُنيا غابرة!!.. الحكيم أحمد الزهارنة توفي نتيجة البرد القارس.. لم يتحمل جسده البرد، فما بالكم بأجساد الأطفال والمرضى!!".

فيما قال ناشط آخر من قطاع غزة: "الموت يتخطفنا من كل جانب عدو وبرد".

البرد القارس يفاقم معاناة سكان غزة

والبرد القارس يفاقم معاناة السكان في غزة في ظل العدوان الإسرائيلي والقصف الوحشي لكافة أرجاء القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى نزوح ولجوء أغلب السكان إلى الخيم التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

وفاة الحكيم أحمد الزهارنة، الذي يعمل في مستشفى غزة الأوروبي، نتيجة البرد القارس الذي يعاني منه سكان قطاع غزة، وقد عُثر على جثته داخل خيمته في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي القطاع. pic.twitter.com/Qo8GBTL2FW — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 27, 2024

وأضحى البرد أداة جديدة لقتل الفلسطينيين النازحين من منازلهم جراء الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام على قطاع غزة، خاصة مع الأيام الأولى لدخول فصل الشتاء، واشتداد الأجواء الباردة، مع استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة.

نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان قطاع غزة

وتسببت الحرب بنزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع، ولجوئهم إلى المدارس والخيام التي يتم بناؤها من النايلون، والأقمشة المهترئة، والشوادر التي تدخل لغزة على شكل مساعدات إنسانية، ويعيش معظمهم بمنطقة المواصي القريبة من البحر.

وفاة 5 أطفال جراء مضاعفات البرد الشديد في خيام النازحين بغزة

وخلال الأيام الماضية أعلنت المصادر الطبية في غزة وفاة 5 أطفال جراء مضاعفات البرد الشديد في خيام النازحين، فيما اشتكى النازحون بالخيام من البرودة الشديدة التي يعانونها، خاصة خلال ساعات الليل، في ظل نقص الأغطية واحتياجات التدفئة.

"تجمدت وتوقف قلبها من شدة البرد في الخيمة"



غزة، ٢٥ ديسمبر pic.twitter.com/PDwR3im3uu — MO (@Abu_Salah9) December 25, 2024

تحذيرات طبية في غزة من دخول فصل الشتاء

وبحسب موقع «إرم»، قال مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، غسان وهبة، إن "النازحين يعيشون أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة للغاية بسبب النزوح"، لافتًا إلى أن تلك الأوضاع ازدادت سوءًا مع دخول فصل الشتاء.

وأوضح وهبة، أن "الجهات المختصة في غزة رصدت انتشار الأمراض التنفسية والصدرية التي تنتشر في فصل الشتاء بمعدلات أعلى من المتوقع"، لافتًا إلى أن نحو ثلثي النازحين مصابين بتلك الأمراض.

انتشار الفيروسات في غزة بسبب الأجواء الباردة

وأضاف: "الأجواء الباردة، وانتشار الفيروسات، أثّرا بشكل أكبر على شريحة الأطفال في غزة، والذين يعانون ضعف المناعة، والهزال في ظل الأجواء غير الصحية التي تعيشها عائلاتهم بسبب النزوح"، مؤكدًا أن استمرار الأوضاع على حالها سيزيد عدد المرضى والوفيات، خاصة شريحة الأطفال.

وتابع: “المطلوب إدخال المساعدات اللازمة لمواجهة البرد الشديد في مراكز الإيواء وخيام النازحين، والطعوم الطبية، علاوة على توفير الغذاء والفيتامينات اللازمة لشريحة الأطفال”، محذرًا من كارثة صحية كبيرة في حال عدم وجود تحرك دولي فعال بهذا الشأن.

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