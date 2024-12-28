الصومال تصفع إثيوبيا وتستبدل قواتها بمصر، ومجلس الأمن يوافق على القرار (فيديو)

وجهت الصومال صفعة جديدة لإثيوبيا بطلب قدمته من خلال مندوبها في مجلس الأمن برفض مشاركة القوات الإثيوبية في قوات حفظ السلام في الصومال، واستبدال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) ببعثة جديدة تحت مسمى بعثة الاتحاد الأفريقي.

الصومال ترفض تواجد قوت إثيوبيا على أراضيها

حيث أكد مندوب الصومال في مجلس الأمن رفض مشاركة القوات الإثيوبية في قوة حفظ السلام في الصومال، المعروفة باسم (AUSSOM)، مؤكدًا أن الصومال لديها 11 ألف جندي عبر اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول الأخرى، وأنها لا تريد مشاركة القوة الإثيوبية لديها، وخاصة أن إثيوبيا لديها أعداد كبيرة من القوات المنتشرة في جنوب الصومال، لمحاربة حركة الشباب.

الصومال تستبعد إثيوبيا من أراضيها، فيتو



وبناءً على طلب الصومال برفض وجود قوات إثيوبية لديها، صدق مجلس الأمن الدولي على قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشأن استبدال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) ببعثة جديدة تحت مسمى بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم واستقرار الصومال (AUSSOM).

وأعلنت الحكومة الصومالية رسميًا استبعاد إثيوبيا من المشاركة في البعثة الجديدة، مؤكدة أنها قد ضمنت بالفعل توفير 11 ألف جندي عبر اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول الأخرى.

مجلس الأمن يعتمد قرار عدم وجود إثيوبيا بالصومال

وأكدت الأمم المتحدة في بيان لها، عبر موقعها بالإنترنت، أن مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارًا أيد فيه الاستعاضة عن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية ببعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، وذلك لفترة أولية مدتها 12 شهرا تبدأ في غصون أيام مع بداية العام الجديد.

Breaking 🚨: Somalia 🇸🇴 rejected Ethiopia 🇪🇹 participation for peace keeping mission in Somalia known as AUSSOM. Ethiopia 🇪🇹 has large numbers of troops deployed in Southern Somalia 🇸🇴 to fight Al Shabaab. pic.twitter.com/XL8ChyT9kU — Amhara News Service (@Amhara_News) December 27, 2024



وأكدت أن القرار 2767، بشأن استبدال بعثة الاتحاد الإفريقي الذي تشارك فيه إثيوبيا ببعثة جديدة في الصومال، أنه نال دعم معظم أعضائه مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، وأذن المجلس للبعثة الجديدة بدعم قوات الأمن الصومالية في إضعاف حركة الشباب "من خلال تعطيل حركتها وتقييد وصولها إلى التمويل غير المشروع"، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في تنفيذ خطتها لتطوير قطاع الأمن الصومالي.

ويأتي قرار مجلس الأمن بناءً على قرار اتخذه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بإنشاء البعثة، حيث اعتمد في أغسطس 2024، مفهوم عمليات خاص بها مكون من أربع مراحل، والتي من المفترض أن تكون آخرها على مدار العام 2029.

بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة تضم مصر لـ أمن الصومال

ومن المقرر أن تدعم البعثة قوات الأمن الصومالية في توفير الأمن للمراكز السكانية الرئيسية المتفق عليها، بما فيها العاصمة الفيدرالية، وعواصم الولايات الأعضاء في الفيدرالية، والمنشآت الرئيسية والبنى التحتية الحيوية، مثل المطارات والموانئ البحرية، حسبما أكد بيان الأمم المتحدة.

الصومال ترفض تواجد إثيوبيا بأرضها، فيتو

وبموجب قرار مجلس الأمن، ستساعد البعثة قوات الصومالية في توفير الأمن للعمليات السياسية على جميع المستويات، تمشيا مع خطة تحقيق الاستقرار الوطنية، وتحسين جاهزيتها "لتولي المسؤولية الكاملة" عن أمن البلاد.



وبالنسبة لقوات الشرطة الصومالية، فستدعمها بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال في ضبط النظام العام وحماية المجتمعات المحلية والحفاظ على الأمن الداخلي؛ وستقدم لها المشورة بشأن صياغة السياسات، والدعم التقني في مجال تكوين قوات الشرطة ووضع استراتيجيات خاصة، "بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين وحماية الأطفال"، وفقًا لبيان الأمم المتحدة.

وكانت بعثة القوات المصرية المذمع مشاركتها في حفظ السلام داخل الأراضي الصومالية قد وصلت لدعم الصومال في حفظ واستقرار أمنها ووحدة أراضيها، وذلك وفق طلب رسمي من جمهورية الصومال الفيدرالية، ومن خلال اتفاقية مشتركة بين مصر والصومال.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.