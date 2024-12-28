التضامن: مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار تسديد قيمة رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية بالتأشيرات لموسم حج 1446هـ - 2025م، واستيفاء المستندات اللازمة للسفر لأداء المناسك حتى يوم الخميس المقبل الموافق 2 يناير 2025.

وأكد أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنه عقب هذا الموعد سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصعيد الاحتياطي بدلًا من الفائز الأساسي في حال عدم السداد في الموعد المشار إليه.

أماكن سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية

وأشار الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج الرسوم إلى أن الرسوم تسدد في أحد البنوك الحكومية " مصر- الأهلي – القاهرة " أو البريد المصري، موضحا أن أسعار برامج الحج تم اعتمادها كالتالي، المستوى الأول بمبلغ 395 ألف جنيه شامل الوجبات، والمستوى الثاني بمبلغ 268 ألف جنيه شامل الوجبات، أما المستوى الثالث بمبلغ 240 ألف جنيه وشامل الوجبات، مشددا على أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران.

إجراءات التعاقد مع الجانب السعودي

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج قد أنهت إجراءات التعاقد مع الجانب السعودي على الأعمال والخدمات التي ستقدم لحجاج الجمعيات الأهلية في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال عام 1446هـ- 2025م.

وجاء التعاقد استمرارًا لرغبة المؤسسة القومية لتيسير الحج بشأن تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية سواء حجاج المستوى الاقتصادي أو الخمسة نجوم، وذلك وفقا للباقات المعلنة عبر المسار الإلكتروني للحج بكل فئة.

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