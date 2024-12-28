هل دخل الأهلي في مفاوضات مع بنتايك لاعب الزمالك؟ مصدر يرد

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة الدخول في مفاوضات مع محمود بنتايك لاعب الزمالك المعار إلى صفوفه من سانت ايتيان الفرنسي، مؤكدا عدم وجود أي مفاوضات مع اللاعب خاصة في ظل امتلاك الفريق يحيى عطية الله وكريم الدبيس بجانب علي معلول الذي يترقب قيده في يناير.

يعود محمود كهربا لاعب الأهلي إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراة إنبي بعد غد، حيث غاب اللاعب عن مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة بعد التنسيق مع الجهاز الفني على خلفية أزمته مع الجماهير في مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

قال مصدر داخل الأهلي إن رامي ربيعة مدافع الأهلي اقترب من العودة إلى قيادة دفاع الفريق في مباراة إنبي بعد غد الاثنين، وذلك على حساب ياسر إبراهيم الذي يعود إلى مقاعد البدلاء.

يستعد النادي الأهلي لسفر رضا سليم لاعب الفريق إلى النمسا بنسبة كبيرة لإجراء عملية جراحية لعلاج القطع الجزئي بالغضروف الخارجي بالركبة اليسرى.

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها بعد غد الاثنين.

ويختتم غدا الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة انبي بعد غد الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

وفاز النادي الأهلي أمس الأول على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تنطلق مباراة الاهلي وانبي فى الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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