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رياضة

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقناة الناقلة

الأهلي وإنبي
الأهلي وإنبي

 يستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

وفاز النادي الأهلي أمس الأول على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

 

موعد مباراة الأهلي وإنبي

وتنطلق مباراة الاهلي وانبي فى الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

وتنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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