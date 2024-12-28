تفريغ كاميرات المراقبة في مصرع طفلة أمام منزلها بأشمون بالمنوفية

أمرت النيابة العامة بالمنوفية، بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة مصرع رضيعة دهسًا أسفل عجلات سيارة بقرية القناطرين التابعة لمركز أشمون، فى محافظة المنوفية، وتم نقلها لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أشمون العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تفاصيل مصرع طفلة أمام منزلها بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بدهس سيارة للطفلة زينة. ش، وعمرها عامان، ومقيمة بدائرة المركز، وذلك أثناء قيامها باللهو أمام منزلها بالقرية.

وجرى نقل الطفلة لمستشفى أشمون العام لمحاولة إسعافها لكنها توفيت متأثرة بإصاباتها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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