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شاهد، شوارع الإسكندرية بعد غزوة الأمطار الرعدية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ القصوى

شوارع الإسكندرية
شوارع الإسكندرية بعد غزوة الأمطار الرعدية، فيتو

واصلت جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية جهودها بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي للتعامل الفوري مع موجة الأمطار والتي تفاوتت حدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة، وتستمر حتى مساء اليوم السبت بحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية، وتم التأكد من تصريف مياه الأمطار بعدد من المناطق وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

 

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وانتشرت سيارات الصرف الصحى والعاملين بها لكسح مياه الأمطار في شوارع وميادين الإسكندرية بمختلف الدوائر لكسح مياة الأمطار وتطهير الشنايش للامطار وسط وجود الأجهزة التنفيذية.

كما شهدت بعض شوارع وميادين المحافظة انتشار برك مياه الأمطار وتجمعها، مما تسبب في تعطل حركة المارة والسائقين وذلك بسبب هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة.

وشدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة تصريف مياه الأمطار بالشوارع، كما كلف محافظ الإسكندرية المسؤولين بغرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة عن موجة الأمطار.
 

 


يأتي ذلك في الوقت الذي رصدت فيه غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بعض التجمعات لمياه الأمطار في مناطق مثل: (ش ملك حفنى السياحى وأمام الأكاديمية وكلية التربية الرياضية منطقة طوسون وأسفل كوبري ٢٥ بنطاق حي المنتزه ثان وش الأمان بنطاق حي غرب وش ٥٧ وش خالد بن الوليد بنطاق حي المنتزة أول وش العقصي بنطاق حي شرق) وقامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بتصريفها.

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها هذا بالإضافة إلى مُتابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

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محافظ الإسكندرية الصرف الصحي الفريق أحمد خالد الأمطار

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