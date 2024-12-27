الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

حركة مؤشر الفضة بالتداولات العالمية، الأونصة تسجل 28.87 دولار

الفضة، فيتو
الفضة، فيتو

مؤشر الفضة ، استقر مؤشر الفضة بحركة التداولات العالمية، بختام تعاملات الأسبوع وترصد "فيتو" حركة مؤشر الفضة لحظيًّا، حيث تزايد اهتمام المصريين بالفضة، وتحتل مؤخرًا مكانة كبيرة على خريطة مدخراتهم. 

حركة مؤشر الفضة بالتداولات العالمية 

 جاء ذلك تزامنا مع محاولات مؤشر الذهب التعافي عالميا خلال حركة التعاملات، والذي أصبح الاستثمار فيه يتطلب ميزانية قد لا تكون متاحة لدى البعض لتصبح الفضة هي البديل المناسب في هذه الحالة.

 وخلال السطور التالية نرصد أحدث الأسعار المحلية والعالمية بالتداولات. 

 

اقرأ التالي: مؤشر الفضة يسجل مستويات قياسية

أسعار الفضة ( Silver ) بحركة التعاملات

 الفضة (Silver) واحدة من المعادن الثمينة التي تجذب الاستثمارات والاهتمام في جميع أنحاء العالم وبما أن سوق الفضة يشهد تقلبات مستمرة في الأسعار، تعد متابعة التحركات الخاصة بأسعار الفضة أمرًا مهمًّا للمستثمرين وأصحاب الاهتمام بهذا المجال. 

وخلال السطور التالية تستعرض "فيتو" تحديثًا لحظيًّا لسعر الفضة (Silver) في مصر بحركة التعاملات. 

سعر أونصة الفضة 2024 

سجل مؤشر الفضة العالمي اليوم  نحو 28.87 دولارا. 

سعر الفضة النقية عيار 999

سجل سعر الفضة النقية عيار 999 اليوم نحو 0.93 دولارا.

 

سعر الفضة عيار 925

سجل سعر الفضة الاسترليني عيار 925 اليوم نحو 0.86 دولارا. 

سعر الفضة عيار 916 

سجل سعر فضة العملات عيار 900 عند مستوى 0.84 دولارا.

سعر الفضة عيار 800

سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 اليوم عند 74 دولارا.

 

تأثر سوق الفضة بعدة عوامل 

وتعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق الناشئة في مجال التجارة والاستثمار، ومن المهم أن نلاحظ أن سعر الفضة في مصر يتأثر بعدة عوامل، مثل: 

  • العرض والطلب.
  • الأحداث الاقتصادية العالمية.
  • تقلبات سوق العملات.
الفضة - فيتو 
الفضة، فيتو 

 

الطلب على الفضة في الأسواق المصرية

الطلب على السبائك المصنوعة من الفضة يتزايد في الأسواق المصرية والعالمية نظرًا لاعتبارها وسيلة آمنة ومربحة للاستثمار. 

حيث تتفوق الفضة على الذهب في العديد من الجوانب، فهي أرخص ثمنًا وأكثر انتشارًا وتُعرف الفضة بالمعدن النبيل والأبيض بسبب لونها الناصع وقدرتها على تحمل التشكيل والتصنيع، وتضاهي لمعانها الذهب الأبيض. من الناحية الكيميائية، يُرمز للفضة بالرمز “Ag”، وتعني كلمة “أرجنتم” باللاتينية الأبيض أو اللامع.

 

الفضة تستخدم في العديد من الصناعات

الفضة تستخدم في العديد من الصناعات بما في ذلك صناعة المجوهرات والتحف، وكذلك في الإلكترونيات والتصوير.، المكسيك وبيرو هما أكبر الدول المصدرة للفضة في العالم، وتوجد أهم احتياطياتها في بيرو وبولندا وتشيلي وأستراليا، كما كان للفضة أهمية كبيرة في الحضارة الفرعونية وكانت تستخدم في القرون اللاحقة في القصور الملكية والتحف الثمينة يث ان  الفضة تُعتبر معدنًا راقيًا ومشغولاتها تضيف قيمة إلى أي قطعة.

 

الطلب على الفضة كوسيلة للاستثمار

يشهد السوق المصري والعربي ارتفاعًا في الطلب على الفضة كوسيلة للاستثمار، حيث يُقدر الفضة بمثابة المعدن النبيل والأبيض الذي يُستخدم على نطاق واسع في حفلات الزواج والخطوبة في تقاليد موروثة اجتماعيًا ودينيًا، يرتبط ارتداء الفضة بالرجال في حفلات الزواج والخطوبة، بينما تختار العروس دائمًا الذهب في السوق المصرية، يتجه المستثمرون نحو الفضة الخام والسبائك كوسيلة للحفاظ على أموالهم والتحوط ضد التضخم، مع زيادة الإقبال على المشغولات الذهبية والجنيهات الذهبية.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الفضة الاسترلينى عيار 925 سعر الفضة النقية عيار 999 سعر الفضة عيار 916 سعر الفضة سعر الفضة عيار 800 سعر الفضة عيار 925 سعر الفضة في مصر سوق العملات دولار مؤشر

مواد متعلقة

خبير أسواق مال يكشف أسباب تراجع أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

سعر الليرة السورية مقابل الدولار بحركة التعاملات مساء اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

كم سجلت أسعار سبائك الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة 27/12/2024؟

سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات الأسبوع ( آخر تحديث )

أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، 3205 جنيهات لهذا العيار

1602 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

تراجع سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات الأسبوع
ads

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات يناير 2025 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير

بالأسماء، مصرع وإصابة 5 طلاب ثانوي في حادث تصادم ببني سويف

لقطة طريفة من حساب كأس العالم للأندية بشأن صورة لاعب الأهلي، وفنان شهير يعلق

بعد القرار الأخير.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادات الجديدة.. تعرف على قيمة الزيادة والمستفيدين

ارتفاع كبير يصل لـ 41 جنيهًا في أسعار اللحوم بالأسواق

سبب تأخر الزمالك في التجديد لـ أحمد سيد زيزو

الأمن يكشف حقيقة اختطاف الأطفال من أمام مدرسة بالشرقية للاتجار بأعضائهم البشرية

منوعات

المزيد

رئيسة وزراء الدنمارك تخزن الطعام خوفا من هجوم روسي

الإعدام لسائق قتل 35 شخصًا متعمدا بحادث دهس في الصين

بالأسعار، إزاي تفرق بين الفاكهة البلدي والصيني؟ ( صور وفيديو)

بابا نويل يستقبل زوار المهرجان المصري للزيتون (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

32 جنيها سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

موعد صرف مرتبات يناير 2025 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

سعر الخضار اليوم، الكوسة تبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد تهديده بشكوى النادي في الفيفا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام شهر رجب كاملا؟ دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء

ما مصير الفقراء المستضعفين في الأرض يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

سلوك شاذ، مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم الشرع في المساكنة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية