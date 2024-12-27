سبب تأخر الزمالك في التجديد لـ أحمد سيد زيزو

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، سبب تأخر الإدارة في تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل دون العودة للزمالك حيث سيدخل في الـ 6 أشهر الحرة.

أحمد سيد زيزو

وأشار المصدر إلى أن الزمالك واللاعب متفقان على تجديد العقد الا أن الأزمة المالية التي يمر بها النادي أخرت إتمام تجديد العقد.

وقال أن الأزمة تكمن في تجهيز مقدم التعاقد لـ زيزو من أجل أن يمضي رسميا على تجديد عقده.

فيما قال مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن اللاعب سيبدأ في دراسة العروض المقدمة له مطلع يناير المقبل.

ورغم اتفاق زيزو مع إدارة الزمالك على التجديد لمدة 3 مواسم إلا أن اللاعب حتى اللحظة لم يوقع على عقود التجديد لعدم حصوله على مقدم التعاقد من جانب إدارة الأبيض.

وأشار المصدر إلى أن زيزو يريد التجديد إلا أنه سيبدأ في مناقشة العروض الخليجية المقدمة له تحسبا لأي سيناريو آخر في ظل تأخر إدارة الزمالك في إتمام تجديد عقده.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري يوم الأحد المُقبل في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك والاتحاد

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

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