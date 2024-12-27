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حوادث

غدا، محاكمة طبيب النساء المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي

محاكمة أرشيفية
محاكمة أرشيفية

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، غدا السبت، محاكمة طبيب النساء والتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي.

الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال

 واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير،والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسئولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.

تجدر الإشارة إلى تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام وكيلا عن الداعية عبد الله رشدي، ضد مسئولي أحد المستشفيات الخاصة، يتهمهم بالتسبب في وفاة زوجته.

وطالب البلاغ، في مضمونه، بإعادة فتح التحقيق في واقعة وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي بسبب الخطأ الطبي والإهمال الجسيم بأحد المستشفيات بالتجمع الخامس، بالإضافة لطلب إعادة فحص الأدلة والمستندات، بواسطة لجنة خماسية بالطب الشرعي وتفريغ فلاشة مدمجة عليها مقاطع فيديو تكشف الحقيقة كاملة، قال في بلاغه إنها توضح حجم الإهمال ومن المتسبب في وفاة زوجته.

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التجمع الخامس الشيخ عبد الله رشدي الطب الشرعي القاهرة الجديدة النساء والتوليد بلاغ للنائب العام طبيب النساء مصلحة الطب الشرعي محكمة جنح القاهرة الجديدة

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